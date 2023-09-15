وجه القضاء الأميركي الاتهام إلى هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، بجريمة فيدرالية هي حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء.



وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات، ان لجنة محلفين كبرى اصدرت قرارها الاتهامي في القضية.



ووفقا للتهم الأصلية المقدمة، في يونيو الماضي، لم يتمكن هانتر بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار، لعامي 2017 و2018.



كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.



وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس، أواخر يونيو 2023، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة، لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة. وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.



لكن خلال جلسة استماع، في 26 يوليو الماضي، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في الخارج.