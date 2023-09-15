بعد عشرين عاما على رفضها اعتماد «اليورو»، لاتزال السويد متمسكة بشدة بعملتها «الكرونة»، لكن العملة الأوروبية حصلت مؤخرا على دعم بسبب ضعف الاقتصاد السويدي، بحسبما أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا.



ورفضت السويد في 14 سبتمبر 2003 اقتراح اعتماد اليورو بغالبية 56% من الأصوات مقابل 42% من المؤيدين رغم الدعم من قسم كبير من أعضاء الحكومة التي كان يرأسها آنذاك اشتراكي-ديموقراطي وكذلك أرباب العمل ووسائل الإعلام.



وبعد عشرين عاما، لايزال معارضو اليورو هم الأكثر عددا نسبيا حيث أبدى 47% معارضتهم و30% تأييدهم فيما لم يعط 13% أي رأي بحسب استطلاع أجراه معهد «إيبسوس» لصالح صحيفة «داغينز نيهيتر»السويدية.



لكن المعارضة تفككت في الأشهر الماضية بسبب انخفاض قيمة الكرونة.



وقال المحلل لدى ايبسوس نيكلاس كاليبرينغ لوكالة «فرانس برس» إن «التضخم (أسعار المواد الغذائية والكهرباء وأسعار الوقود) الذي تسارع العام الماضي، بالاضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي».



وأضاف أن «انخفاض قيمة الكرونة السويدية وكون جزء من التضخم مصدره الخارج، ساهما في تغيير رأي الناخبين السويديين بشأن اليورو».



وصلت «الكرونة» الى أدنى مستوى لها امام اليورو في نهاية اغسطس الماضي.