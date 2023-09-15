هددت الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين إيران باستصدار قرار جديد من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم تركوا الباب مفتوحا بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدما في هذا القرار أو متى.



وقالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا «الترويكا الأوروبية» والولايات المتحدة في بيان خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة «إذا تقاعست إيران عن تطبيق الخطوات الأساسية والعاجلة المدرجة في قرار نوفمبر 2022 وبيان الرابع من مارس المشترك على نحو كامل، فإنه يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بالمزيد من العمل لمساندة أمانة (الوكالة الدولية) في محاسبة إيران مستقبلا، بما في ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار» ضدها.



وأكد البيان المشترك أهمية إعادة تركيب معدات المراقبة مثل الكاميرات التي تطالب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدلا من السعي إلى إصدار قرار ملزم آخر ضد طهران بسبب عدم إحراز تقدم في هذه القضايا باجتماع مجلس محافظي الوكالة، أصدرت القوى الغربية بيانا مشتركا غير ملزم مع 59 دولة أخرى يدعو إيران إلى «التحرك فورا» بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار اليورانيوم.