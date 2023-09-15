قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات من أجل وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.

واوضحت وكالة "واس" أنه: امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 إبريل 2023م، واستمراراً لجهود المملكة وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.