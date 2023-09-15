كانت مدينة درنة الليبية، التي دمرها الإعصار «دانيال» الذي ضرب سواحل البحر المتوسط، أقل قدرة بشكل خاص على الصمود أمام الكوارث بعد عشر سنوات من الفوضى، التي أوقفت الاستثمارات في البنية التحتية، وبعد سنوات من القتال في شوارعها.



وتعرضت درنة في شرق ليبيا للدمار عندما جرفت مياه الإعصار «دانيال» سدين وانهمر سيل عبر وسط المدينة وألقى بأحياء بأكملها في البحر.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنية التحتية المتداعية أو القرارات التي اتخذتها السلطات ساهمت في الكارثة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تقدر بالآلاف، لكن المخاطر التي تواجه المدينة تم الكشف عنها قبل وقت طويل من وقوع الكارثة.



وقال أحد الأكاديميين، الذي نشر بحثا في عام 2022، إن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في الوادي، وهو عبارة عن مجرى نهر جاف في العادة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.



وكتب عبدالونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، «إذا حدث فيضان ضخم، ستكون النتيجة كارثية على سكان الوادي والمدينة».



من جانبهم، قال السكان، الذين انعدمت لديهم الثقة في أي سلطة منذ فترة طويلة بسبب سنوات من القتال والنزاعات، إنه كانت هناك حالة من الارتباك بشأن كيفية التعامل مع الأزمة عندما أغرق الإعصار «دانيال» المنطقة.



وقال ساكن يدعى مصطفى سالم لـ «رويترز»: «بعض المناطق تلقت تعليمات بالإخلاء لكن بعض الأشخاص لم يستجيبوا»، ولم يذكر تفاصيل عن الجهة التي أرسلت التعليمات.



وتعاني ليبيا من عدم وجود حكومة ذات سلطة تشمل البلاد بالكامل منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وقسمت الفصائل المتناحرة البلاد، وتنافست المدن فيما بينها.



وبعد عام 2014، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، ولاتزال ليبيا منقسمة سياسيا رغم وقف إطلاق النار منذ عام 2020، ورغم بعض الجهود المبذولة لتوحيد البلاد.



وقال تيم إيتون من «تشاتام هاوس» في لندن إنه من بين المشاكل الوطنية والمشاكل المحلية «يبدو الأمر وكأن درنة هي واحدة من أقل المناطق استعدادا للتعامل مع مثل هذه المأساة».



ولم تنج سوى أماكن قليلة في ليبيا من الصراع الذي اجتاح البلاد بأكملها، لكن درنة تضررت بشدة بشكل خاص من القتال منذ عام 2014 واستيلاء مسلحي تنظيم «داعش» عليها قبل أن تطردهم جماعات مسلحة منافسة بعد ذلك.