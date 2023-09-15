عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن خدمات تطبيق «سهل» الحكومي خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس الماضيين ان إجمالي الخدمات التي تمت عبر «سهل» 102041 خدمة تقريبا خلال هذه الفترة.



وفي تفاصيل الإحصائية، فإن عدد طلبات توثيق رهن بيوت حكومية بلغ 172 طلبا، وتغيير منطقة التخصيص بلغ 25 طلبا، وتجديد كتب توثيق لبيوت وشقق بلغ 125 طلبا، وفتح ملف رعاية سكنية بلغ 122 طلبا، وتجديد كتب توثيق قسائم بلغ 239 طلبا وتوثيق قسائم مع الرهن بلغ 549 طلبا.



ووفق الإحصائية فإن فروقات البدل المقدم من خدمة المواطن بلغت 227 طلبا وطلب إيصال تيار كهربائي بلغ 841 طلبا وطلب تسليم إذن بناء بلغ 7727 طلبا وإعادة صرف بدل إيجار بلغ 1986 طلبا وفتح ملف رعاية سكنية مع بدل الإيجار بلغ 1798 طلبا وأولوية إعاقة بلغت 254 طلبا وتخصيص وحدة سكنية بلغ 4659 طلبا وتحديث أرقام الهواتف بلغ 10361 طلبا وعرض شهادة لمن يهمه الأمر عبر سهل بلغ 71648 طلبا.



وحسب الإحصائية، فإن تحديث بيانات أفراد الأسرة بلغ 1009 طلبات وإلغاء قرار تخصيص بلغ 299 طلبا خلال هذه الفترة.