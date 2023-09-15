استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (16) شخصا من جنسيات مختلفة في (13) قضية وبحوزتهم نحو (6,2) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و(550) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت احالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة بالمرصاد لتجار ومروجي المخدرات، و تهيب الوزارة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).