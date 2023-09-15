جذب اهتمام المستثمر خطوة مهمة أولية، ولكنها لا تضمن تأمين التمويل المطلوب. لتأمين الاستثمار، تحتاج الشركة الناشئة الناجحة إلى ما هو أكثر من مجرد عرض تقديمي جيد، إذ تحتاج إلى إظهار "التوافق التام" بين المؤسسين والمستثمرين، والتخلي عن طرق التفكير العقيمة.

وقد كشفت المحادثات مع المستثمرين الاستثماريين أن هناك ما لا يقل عن خمس صفات يبحث عنها المستثمرون في فريق العمل الناجح.

5 صفات أساسية يبحث عنها المستثمرون في فريق العمل الناجح

1- التفكير بالأبيض والأسود

- يُقصد بالتفكير بالأبيض والأسود أي التفكير الواضح والمحدّد حيث يبدو كل شيء إما جيدا أو سيئا.

- رغم تجاهل هذا النهج لدرجات الألوان المختلفة، إلا أنه يُعد سمة جيدة لفريق العمل حيث يصبحون موثوقين ويمكن التنبؤ بهم وآمنين إلى حد ما.

- إذ لن يضيع رواد الأعمال أصحاب التفكير الواضح والمحدّد الوقت والمال في إنجاز الأمور المُوكلة إليهم بفتور.

2- عقل منظم

- إن رواد الأعمال الذين يهملون استخدام أدوات الإنتاجية مثل برنامج تدوين الملاحظات نوشن (Notion) أو جوجل كيب (Google Keep) أو شات جي بي تي (ChatGPT) أو أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تسرع العمل بشكل كبير أشبه بسائقي أوبر الذين يتجنبون تطبيقات التنقل.

- إذ لا تساعد هذه الأدوات في وضع الخطط أو الأفكار أو المحادثات في الاعتبار فحسب، بل تساعد أيضًا في تسريع وتيرة العمليات الروتينية.

- على سبيل المثال، يُنصح باستخدام شات جي بي تي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إيجاد الأفكار الثاقبة أو الحلول المثمرة.

3- إعطاء الأولوية للصحة النفسية

- لا شكّ أن العمل بشكل مكثف ومجهد في شركة ناشئة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى الإرهاق بدلاً من الازدهار، حيث يتفق 87٪ من موظفي الشركات الناشئة على أن عملهم يؤثر على صحتهم العقلية.

- يمكن أن يؤدي الاستثمار في العلاقات إلى بناء شركة قوية وناجحة، حيث يُعد برهانًا على أن المؤسسين يعرفون كيفية إدارة الوقت وتحديد الأولويات بشكل فعال.

4- المرونة والقدرة على التأقلم

- يتميز الفريق الفعّال بقدرته على التأقلم مع التغيّرات الجذرية التي قد تطرأ على الشركة أو على فريقه في بعض الأحيان.

- ويحظى المؤسسون الذين يصرون على بناء الشركات الجديدة حتى أثناء الأزمات والحروب والأوبئة بكل التقدير.

- يقدم رواد الأعمال الأوكرانيون حاليًا مثالًا ملهمًا على الصمود في العالم. على الرغم من معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والهجمات الصاروخية، إلا أنهم يواصلون عملياتهم بنجاح.

- فهم يشترون موّلدات الكهرباء، ويظهرون المرونة للحفاظ على استمرار أعمالهم.

- ولا شكّ أن المرونة هي السمة الأكثر أهمية لرائد الأعمال، إذ إن الشخص الذي يتمتع بقدرة عالية على التأقلم يبدي في أغلب الأحيان اهتماماً كبيراً بمصلحة الشركة ويقدّم مصلحة فريق عمله على مصلحته الشخصية.

5- الشفافية

- يبحث أصحاب رأس المال عن القادة الذين يتسمون بالشفافية بشأن طموحاتهم ونواياهم وأهدافهم التجارية وإخفاقاتهم.

- بطبيعة الحال، لا تسير الأمور دائمًا كما هو مخطط لها في عالم الشركات الناشئة.

- في حالة حدوث تراجع في أدائك المالي أو التشغيلي، لا تحاول اخفاءه عن المستثمرين.

- عوضًا عن ذلك، قدم شرحًا موجزًا للعوامل المحتملة التي تساهم في الموقف وحدد الخطوات التي اتخذها فريقك لمعالجته.

- كن على ثقة من أن المستثمرين يهتمون بنمو شركتك الناشئة، لذلك ستجدون معًا حلاً لأية تحديات؛ لهذا السبب من الأهمية بمكان إبقاؤهم على اطلاع.