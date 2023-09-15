شهدت مدينة السويداء في جنوب سورية الجمعة أكبر تظاهرة احتجاجية منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر بمشاركة الآلاف على الرغم من إطلاق النار على متظاهرين قبل يومين، وفق ما أفاد ناشطون وكالة فرانس برس.

وانطلقت في منتصف أغسطس احتجاجات سلمية في محافظة السويداء، أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود.

وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس أن ما بين 3500 و4 آلاف شخص تظاهروا الجمعة في المدينة.

وأدلى أحد الناشطين لفرانس برس بالتقديرات عينها، مشيرا الى أن الحشود التي تجمعت في ساحة الكرامة هذه المرة كانت «أكبر من المرات السابقة».

وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون «ما في للأبد ما في للأبد»، حاملين رايات ترمز إلى الطائفة الدرزية.

وخلال أيام الحراك، أقفل محتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم.

وقال ريان معروف من شبكة «السويداء 24» المحلية لفرانس برس إن «هذا الرد القمعي زاد الناس إصرارا وتمسكا بالسلمية».

وأورد المتظاهر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لسنا خائفين ونحن مستمرون (في تحركنا) بشكل سلمي حتى النهاية».

ودعا بيان صدر بالتنسيق مع أحد شيوخ المحافظة الشيخ حكمت الهجري، تلاه أحد المتظاهرين، إلى بناء دولة وطنية ديموقراطية ورفض «أن يملي حزب سياساته» على أهالي المنطقة.

وأعربت السفارة الأميركية في سوري امس الأول، عن قلقها إزاء «استخدام النظام للقوة في السويداء»، علما ان السفارة لا تؤمن اي خدمات قنصلية.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طوال سنوات النزاع، تمكن دروز سورية إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غضت دمشق النظر عنهم.