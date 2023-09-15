القاهرة - ناهد إمام

قال د.عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن المدن الجديدة في مصر، بلغت حتى الآن 48 مدينة، يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، بما نسبته نحو 10% من سكان الجمهورية، موزعة على 4 أجيال، كل جيل منها يحمل سماته الخاصة به، وكل مدينة لها دور ووظيفة محددة وطابع عمراني، طبقا لموقعها الجغرافي، وأحدثها مدن الجيل الرابع - نحو 24 مدينة جديدة - بدأ تنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء د.عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.تشيلديزى راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون التخطيط والتوسع العمراني، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومشاركة التجربة المصرية الناجحة في مجال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير العمران القائم، وخاصة المناطق غير الآمنة، بحضور السفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشؤون المؤتمرات الدولية.

واستهل د.عبدالخالق إبراهيم، اللقاء بنقل تحيات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، مؤكدا أن وزارة الإسكان، منفتحة على كل أشكال التعاون مع أشقائنا من جمهورية جنوب أفريقيا، ومستعدة لمشاركة خبراتها وتجربتها العمرانية مع المختصين من جنوب أفريقيا.

من جانبه عبر د.تشيلديزى راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون التخطيط والتوسع العمراني، عن إعجابه بما شاهده من مشروعات بالمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وما حققته الدولة المصرية من طفرة عمرانية كبيرة، وفي وقت قياسي، معبرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، وخاصة في مجال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير العمران القائم، حيث إن هناك تشابها كبيرا بين الواقع العمراني في كلا البلدين، ولذا فإن التجربة العمرانية المصرية، ستكون مفيدة جدا لهم في حل مشكلاتهم العمرانية.

وطرح المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون التخطيط والتوسع العمراني، العديد من التساؤلات، حول التخطيط لإنشاء المدن الجديدة، ودور كل مدينة، وتوفير التمويل اللازم لتلك المدن، والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فيها، وكيفية تحقيق مبادئ الاستدامة، والحوافز المقدمة للمواطنين للانتقال للإقامة بالمدن الجديدة، وغيرها من الأسئلة حول التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة.

وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن تلك التساؤلات، موضحا أن إنشاء المدن الجديدة، هو التطبيق العملي لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052، والذي يتمثل أول أهدافه في مضاعفة المعمور المصري، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تساوى المساحة الجاري تنميتها، مساحة العمران القائم، ليصل إجمالي المعمور المصري حاليا إلى نحو 14%، مشيرا إلى الاستراتيجية القومية للإسكان والتي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018، وتضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

واستطرد د.عبدالخالق إبراهيم، في حديثه عن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، والتي بدأت بإنشاء مدينة السادات عام 1978، وتلا ذلك إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي هيئة اقتصادية لها ميزانيتها الخاصة، وتقوم بإدارة وتنمية المدن الجديدة، وتوجه حاصل بيع الأراضي الاستثمارية والوحدات السكنية الفاخرة، إلى تنفيذ المشروعات السكنية لمحدودي الدخل مما يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر التمويل اللازم لتلك المشروعات.