أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر عن إلغاء حوالي ألف جواز سفر ديبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقربين منه.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إن وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجهتها إلى بعثاتها الديبلوماسية في الخارج.

وتضمنت الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «قائمة بجوازات السفر الديبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها».

وأوضحت الوزارة أن جوازات السفر الديبلوماسية الملغاة يزيد عددها على 990 جوازا ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وحوالي 50 من هذه الجوازات منحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

من جهة أخرى، استأنفت الولايات المتحدة طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر بعد توقفها في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، لكن أنشطة أخرى لاتزال متوقفة.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا: «يمكننا أن نؤكد أن القوات الأميركية في النيجر بدأت طلعات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع لرصد أي تهديدات بغرض حماية القوات».

وقالت: «لقد حصلنا على موافقات من السلطات المختصة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تحتفظ على الدوام بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا، إذا اقتضى الأمر».

وأضافت المتحدثة إنه في حين استؤنفت الطلعات الجوية، لم تستأنف أنشطة أخرى مع القوات النيجرية على غرار التدريبات الأمنية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهي نواح رئيسية في الجهود الأميركية لمساعدة منطقة الساحل في محاربة الجماعات الجهادية.

وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في البلاد، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة.