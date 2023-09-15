كشف المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اعضاء لجنة تحكيم مسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي للدورة الثامنة من المهرجان والتي تحمل عنوان المسرح الشعري .

حيث تتكون اللجنة من الكاتب والناقد المصري د.سيد الإمام ، وهو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراما والنقد المسرحي ،ود.سعيد السيابي من سلطنة عمان ،وهو دكتور بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس ، ود.سكينة مراد من الكويت ، وهي أستاذة قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

يذكر ان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة د. سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره د. انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانةد. نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.