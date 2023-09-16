شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السفير الشيخ جراح الجابر نائب وزير الخارجية، في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين، والتي تستضيفها عاصمة جمهورية كوبا الصديقة هافانا، خلال الفترة 15 – 16 سبتمبر 2023، تحت عنوان "تحديات التنمية المستدامة : دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

كما التقى نائب وزير الخارجية على هامش القمة رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز حيث نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنياتهما بنجاح قمة مجموعة الـ 77 والصين، كما أكدا على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.