الشايجي: نتطلع لأن نصبح مركزاً تأهيلياً معتمداً في الشرق الأوسط

حريصون على أن تكون رسالتنا منح المريض رعاية صحية إدراكية وحسية متكاملة

استطعنا التغلب على موضوع تأخر المواعيد وبعض الأقسام قلصت فيها المواعيد إلى صفر

قيمنا تشمل السلامة أولاً ثم المسؤولية والمساواة والكفاءة وهذه هي مبادئنا



احتفل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل باليوم العالمي للطب الطبيعي، الذي يوافق يوم الثامن من سبتمبر من كل عام تحت شعار «التهاب المفاصل لمرضى العلاج الطبيعي».



وكشف مدير مستشفى الطب الطبيعي ومركز الأطراف الصناعية صلاح عبدالعزيز الشايجي عن أن رؤيتنا المستقبلية أن نصبح مركزا تأهيليا معتمدا في الشرق الأوسط من خلال قيادة موثوق بها، وموظفين ذوي تدريب عال، وجودة عالية، مبينا أننا حاليا نسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال إستراتيجية محددة ومدروسة.



وأضاف أننا نحرص في مستشفى الطب الطبيعي على أن تكون رسالتنا أن نمنح المريض رعاية صحية إدراكية وحسية متكاملة بأدلة علمية وجودة عالية لتحسين جودة الحياة المعيشية للمريض.



وتحدث الشايجي عن التهاب المفاصل قائلا: هو مرض شائع للمفاصل، ويأتي بعدة حالات منها الخشونة المعروفة، والتي تصيب الجنسين من الرجال والنساء، وأحيانا في الأطفال، وتكون الخشونة أكثر شيوعا لدى النساء.



وتابع: أما الرجال فإذا كانت لديهم أمراض مزمنة، خصوصا السمنة فإن الخشونة في الأغلب تكون مصاحبة للسمنة وزيادة الوزن، وبالطبع مع تقدم العمر لكل الفئات تزيد الخشونة في النساء والرجال، مشيرا إلى أن المستشفى لديه الآن 3 أقسام بفضل الله أطفال ورجال وسيدات.



ولفت الشايجي إلى أن المستشفى استطاع التغلب على موضوع تأخر المواعيد، مؤكدا أن بعض الأقسام مثل قسم الأطفال قلصت فيه المواعيد إلى صفر الآن، أما الرجال والنساء فقد تقلصت فترة المواعيد إلى أسبوعين بحد أقصى، وبالنسبة لكبار السن إلى صفر.



وذكر الشايجي: اتبعنا سياسة المساواة بين الاختصاصيين، بحيث إن كل اختصاصي يحسب له كم حالة يتابعها، مما سد ثغرة التهرب عن العمل، ومن لديه عدد حالات قليلة نعطي له بعض الحالات الأخرى، وفي القريب العاجل نحاول التنسيق بين العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والنطق والبلع، لعمل فريق متكامل من هذه الأقسام.



وبين الشايجي في الختام أن قيم المستشفى تشمل السلامة أولا، والاحترام المتبادل، والمسؤولية، والمساواة، والكفاءة، والحرص على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، موضحا أنه أخذنا نجمتين للسلامة لمستشفى الطب الطبيعي، ومركز الأطراف الصناعية، والعام الذي قبله نجمة السلامة كذلك.