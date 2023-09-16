عبدالكريم العبدالله

أكدت رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد د.منار العنزي، على أن 30% من حالات الجلدية عبارة عن "أكزيما" أغلبها "الأكزيما التأتبيه"، لافته في الوقت ذاته الى أن أكثر من 10 ألالاف حالة أقل من عمر 12 عاما مصابون بالمرض ويراجعون عيادات الجلدية في مستشفيات البلاد سنوياً .

جاء هذا على هامش انطلاق الحملة التوعوية لـ"الأكزيما التأتبيه"، والتي نظمتها رئيس قسم أمراض الجلدية في مستشفى مبارك الكبير وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد الكويتية د.منار العنزي.

وبينت بأن أهداف الحملة تمثلت بالتعريف عن المرض ومسبباته والأعراض المصاحبة له ، وأحدث الطرق الطبية والعلاجية للسيطرة عليه

وشددت د.العنزي على أهمية التوعية الصحية بهذا المرض لتجنب الأثارة السلبية التي تؤثر على الفرد من الناحية الجسدية والنفسية ، فضلا عن أنها تؤثر على الأداء التعليمي والوظيفي .

وأشارت الى أن المرض يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة وملتهبًا، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية، حيث يستمر التهاب الجلد التأتبي لفترة طويلة (مزمن) ويمكن أن تزداد شدته في بعض الأحيان، وقد يكون مسببًا للتهيج ولكنه ليس معديًا.

وأضافت : ويتعرض الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد التأتبي لخطر الإصابة بحساسية الطعام وحمى القش والربو.

وعن الحمله، أكدت د.العنزي على انه تم توزيع البروشورات التوعوية وتقديم النصائح للجمهور في "البوثات" الموجودة في اقسام الجلدية بالمستشفيات وفي "البوث" بمجمع الافنيوز، علما أن الحملة قد لاقت استحسانا وتعاون من الجمهور.