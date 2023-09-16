قال مركز العجيري العلمي إن موسم (سهيل) ينتصف في 20 شهر سبتمبر الجاري مع دخول موسم نجم الزبرة الذي يعد ثالث نجوم سهيل ويمتد 13 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أنه مع دخول (الزبرة) سيشعر سكان الكويت فعليا بانكسار درجات الحرارة خلال فترة النهار وزيادة برودة الليل.

وأشار إلى أن الليل في (الزبرة) يحصد وقتا من ساعات النهار ليصل امتداد ساعاته إلى 11 ساعة و47 دقيقة وصولا إلى تساوى الليل والنهار في 27 الجاري ثم تزيد ساعات الليل في نهايته وتتجاوز 12 ساعة و10 دقائق.

وبين أن الإحساس بالرطوبة مع دخول الزبرة سيخف وسط تميز هذا الموسم بهبوب الرياح الشمالية في معظم أيامه لافتا إلى أن هناك اسما آخر للموسم في منازل القمر ويعرف بإسم (الخرثان) وهو موسم حصاد البلح.

وذكر أنه في الجزء الأخير من (الزبرة) وتحديدا في 29 سبتمبر الجاري ستشهد سماء الكويت ظهور قمر سبتمبر المكتمل المعروف باسم (قمر الحصاد) الذي ولد في اليوم الـ 15 من الشهر ذاته.

ولفت مركز العجيري إلى أن يوم 22 سبتمبر الجاري سيشهد ظاهرة فلكية خاصة بظهور كوكب عطارد في أبعد مسافة له عن الشمس خلال الفترة الصباحية.

وبين أنه فلكيا ولد هلال شهر ربيع الأول صباح يوم الجمعة الماضي الساعة الرابعة و40 دقيقة وأوله اليوم السبت.



