أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بشأن اعتماد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ.

ونص القرار على:



مادة أولى



تُعتمد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البيانات الإيضاحية لبطاقة عبوات التبغ، واعتبارها لائحة فنية ومواصفات قياسية كويتية بما لا يتعارض مع القرارات واللوائح الصادرة عن الجهات المعنية الأخرى في دولة الكويت.



مادة ثانية



يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.