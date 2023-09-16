أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإعادة تشكيل مجلس الادارة المؤقت لجمعية «رحماء بينهم».



وتضمن القرار:



مادة 1



إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم، وذلك ليكون على النحو التالي:



٭ جمال خالد خلف الفجي - رئيسا.

٭ سلمي عجمي سلمي المطيري - نائبا للرئيس.

٭ عبدالمحسن حمد عبدالمحسن المخيال - أمين الصندوق.

٭ حنان حسن حمد الغريب - أمين السر.

٭ نايف سعد صنيدح هادي الديحاني - عضوا.

٭ فهد مطلق منيف بن جدعان - عضوا.

٭ محمد إبراهيم الشطي - عضوا.

مادة 2



يتولى مجلس الادارة المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.



مادة 3



يتولى مجلس الادارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.



مادة 4



يستكمل مجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب هذا القرار مدة مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار 86 لسنة 2023م.



مادة 5



يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.