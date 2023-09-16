لا يجوز تكليف الطلبة المساهمة في نفقات الحفل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية الادارات المدرسية بمراحلها المختلفة بعدم دعوة الفرق الموسيقية العسكرية للمدارس في جميع المراحل الدراسية عند اقامة الاحتفالات في العام الدراسي الجديد، مشددة على ان ذلك يمنع منعا باتا اضافة الى عدم دعوة الفرق الشعبية في المناسبات ذاتها.



جاء ذلك في نشرة اصدرها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني وتلقت «الأنباء» نسخة منها وقال فيها: تضع المدرسة في بداية كل عام دراسي خطة نشاطها والخطة الزمنية مع توضيح أهدافها.



وترسلها إلى مراقبة الأنشطة المدرسية بالمنطقة التعليمية حتى يمكن التنسيق بين مدارس المنطقة التعليمية على ضوء التوجيهات العامة من خلال خريطة عامة لأنشطة وبرامج مدارس ورياض الأطفال بالمنطقة.



وأضاف السليماني في نشرته عند تنظيم الأنشطة والبرامج تلتزم المدارس ورياض الأطفال بما يلي:-



1 - عدم إقامة أنشطة خارج إطار الخطة العامة والمعتمدة إلا بعد أخذ موافقة خطية من مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية.



2 - لا يجوز الاتصال في هذا الشأن بأي جهة خارج نطاق المدرسة سواء كانت هذه الجهات رسمية أو غير رسمية إلا من خلال إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة.



3 - يوجه مدير المدرسة الدعوات لحضور المناسبات التي تنفذ في مدرسته ولا يتم دعوة شخصيات اجتماعية عامة إلا بعد مخاطبة إدارة الأنشطة التربوية لأخذ موافقة مدير عام المنطقة التعليمية على ان تنظم كل منطقة مجموعة انشطة وبرامج بهدف إبراز نشاط المدارس في المنطقة التعليمية الواحدة وذلك وفق الضوابط الآتية:



- تنظم كل منطقة تعليمية احتفالا واحدا على الأقل خلال العام الدراسي على مستوى المنطقة.



- تخطر المنطقة التعليمية إدارة الأنشطة المدرسية من بداية العام الدراسي بجميع البرامج والاحتفالات والمهرجانات والمعارض التي ترغب بتنفيذها خلال العام الدراسي.



- يتولى مدير عام المنطقة التعليمية توجيه الدعوة لحضور الحفل المقام بالمنطقة.



وأكد على ضرورة ان تراعي المدارس عند تنظيم الاحتفالات القواعد التالية:



1 - التخلي عن مظاهر البذخ في بطاقات الدعوة، ويفضل أن تكون من تصميم الطلبة وتنفيذهم بقدر الإمكان.



2 - يكون حضور الطلبة للاحتفالات وأداؤهم فيها بالزي المدرسي ولا يكلف الطلبة بشراء أي ملابس خاصة بالحفلات.



3 - يراعى التدقيق في اختيار الفقرات التربوية المناسبة للحفل مع العمل على تنويع فقرات الحفل الواحد على أن يجاز البرنامج من المنطقة التعليمية -إدارة الأنشطة التربوية.



4 - يتم تدريب الطلبة وفق جدول زمني في غير أوقات الحصص الدراسية.



5 - لا يجوز تكليف الطلبة المساهمة في نفقات الحفل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



6 - يمنع تصوير الاحتفالات والبرامج الا من خلال المصورين المعتمدين والمرخص لهم من قبل إدارة الأنشطة المدرسية.



7 - يراعى في الفقرات الفنية والعروض المسرحية عدم قيام الطلاب بتمثيل أدوار الإناث وكذلك عدم قيام الطالبات بتمثيل أدوار الذكور والحرص على تعزيز القيم والعادات الإسلامية.



8 - يجب الحصول على موافقة أولياء أمور الطلبة الراغبين بالاشتراك في الاحتفالات.



9 - لا يسمح بتأخير الطلبة والمعلمين أكثر من الوقت المعتمد من الوزارة إلا بعد أخذ موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة، وكذلك المعلمين المشاركين.



10 - لا تزيد مدة الحفل عن ساعة في رياض الأطفال وساعة ونصف في باقي المراحل بحد اقصى.



11 - لا يجوز مشاركة الطلبة والمدرسة في الاحتفالات التي تقيمها الوزارات الأخرى والمؤسسات الا بموافقة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة.



12 - ألا تكون دعوة الحضور لحفل المتفوقين مقتصرة على أحد الوالدين وذلك مراعاة لنفسية الطلبة.



13 - يسمح بالاستعانة بالشخصيات الكرتونية الهادفة وأن يكون شخصية واحدة وليس فريقا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.



14 - يمنع منعا باتا دعوة الفرق الموسيقية العسكرية للمدارس في جميع المراحل الدراسية.



15 - يمنع تأجير الألعاب الكبيرة والخطرة على الطلبة في جميع المراحل التعليمية.



16- عند اقامة الحفلات يمنع دعوة الفرق الشعبية للمدارس.



كما عمم د.غانم السليماني نشرة عامة لجميع مدارس المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسط والثانوي) بنين/ بنات للعام الدراسي 2024/2023. بشأن آلية تطبيق النشاط المدرسي للعام الدراسي 2024/2023 حيث فترة تطبيق النشاط المدرسي تكون مقتطعة من اليوم الدراسي على النحو التالي:



1 - المرحلة الابتدائية تستقطع (5) دقائق من كل حصة بمجموع (30) دقيقة إضافة إلى استقطاع (10) دقائق من الفرصة، كما مدة حصة النشاط (40) دقيقة على أن يكون يوم النشاط هو يوم الإثنين



2 - المرحلة المتوسطة تستقطع (5) دقائق من كل حصة بمجموع (35) دقيقة إضافة إلى استقطاع (10) دقائق من الفرصة، كما مدة حصة النشاط (45) دقيقة على أن يكون يوم النشاط هو يوم الثلاثاء



3 - المرحلة الثانوية: تستقطع (5) دقائق من كل حصة بمجموع (35) دقيقة إضافة إلى استقطاع (10) دقائق من الفرصة، كما مدة النشاط (45) دقيقة، على أن يكون يوم النشاط هو يوم الأربعاء.



ويبدأ تطبيق فترة النشاط المدرسي من بداية شهر نوفمبر 2023م وحتى نهاية شهر مارس 2024 م، كما تقوم الإدارات المدرسية بإصدار نماذج لجميع الأنشطة المدرسية المقرر تطبيقها في مدارسهم وإرسالها لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في اختيار النشاط المناسب لميول ومواهب أبنائهم ليتم توجيههم التوجيه السليم، كما يتوقف العمل بفترة النشاط مؤقتا أثناء فترة الاختبارات في نهاية الفترة الدراسية الأولى من العام الدراسي.