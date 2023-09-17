تطوير قناة القرين ضمن 32 مشروعاً تنفذه الوزارة للسنة المالية 2022-2023

عاطف رمضان



علمت «الأنباء»، ان وزارة الاعلام تدرس وثائق عطاءات 7 شركات متقدمة لمناقصة تطوير وتحديث استديو قناة القرين بالوزارة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال فترة 30 يوما، وذلك بناء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن مشروع تطوير استديو قناة القرين ضمن الخطة السنوية للمشاريع الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية في وزارة الإعلام للسنة المالية 2022-2023 التي تتضمن 32 مشروعا من بينها تطوير وتحديث استديو بث قناة القرين.