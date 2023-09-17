بيروت ـ منصور شعبان



أجرت حركة «فتح» تغييرات جديدة، أمس، في قيادة الأمن الوطني الفلسطيني بصيدا، أبرزها تعيين أبو محمد فهد لقيادة قواتها، بدلا من أبو إياد الشعلان الذي تولاها لفترة وجيزة، عقب اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي داخل مخيم عين الحلوة، أواخر يوليو الماضي.



واليوم السابع عشر من سبتمبر، هو التاريخ الذي لا ينساه الفلسطينيون، ذكرى مجزرتي صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها إسرائيل سنة 1982، التي تلت مباشرة مقتل الرئيس المنتخب بشير الجميل.



في هذا الوقت دخل وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيز التنفيذ، بعد أيام من الاشتباكات الضارية بين «فتح» و«الإسلاميين». وأفسح الهدوء المجال أمام السكان البالغ تعدادهم مائة ألف نسمة، لتفقد منازلهم وأرزاقهم.



في هذه الأثناء جال وفد قيادي من حركة «حماس»، برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، على فعاليات مدينة صيدا ونوابها، حيث التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، النائب عبد الرحمن البزري، النائب السابقة بهية الحريري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان.



وأكد أبو مرزوق أن «حركة حماس ستعمل قصارى جهدها بالتنسيق مع جميع القوى اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتسليم المتهمين والمتورطين في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني، هي مهمة صعبة لكن سنسعى مع المخلصين إلى إنجاز ذلك».



وزارت مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان د. دوروثي كلاوس، يرافقها مدير مركز التدريب المهني في سبلين التابع للأونروا سعيد البقاعي، ومسؤول منطقة صيدا في المنظمة د. ابراهيم الخطيب، بلدية سبلين، في إقليم الخروب (شمال شرق صيدا)، وقد نوهت بالدور الذي يلعبه النائب السابق وليد جنبلاط في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في لبنان، آملة في ثبات وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإخلاء جميع المراكز التربوية التابعة للأونروا.



وقالت كلاوس إن سكان مخيم عين الحلوة يعيشون دون مستوى خط الفقر وفتحنا مدرستين للنازحين من المخيم في مدينة صيدا.