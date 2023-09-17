عبدالكريم العبدالله



أكدت رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد د.منار العنزي أن 30% من حالات الجلدية عبارة عن «إكزيما» أغلبها «الإكزيما التأتبية»، لافتة في الوقت ذاته الى أن أكثر من 10 آلاف حالة أقل من عمر 12 عام مصابون بالمرض ويراجعون عيادات الجلدية في مستشفيات البلاد سنويا.



جاء هذا على هامش انطلاق الحملة التوعوية لـ«الإكزيما التأتبية»، التي نظمتها رئيس قسم أمراض الجلدية في مستشفى مبارك الكبير وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد الكويتية د.منار العنزي.



وبينت د.منار العنزي ان أهداف الحملة تمثلت بالتعريف عن المرض ومسبباته والأعراض المصاحبة له، وأحدث الطرق الطبية والعلاجية للسيطرة عليه، مشددة على أهمية التوعية الصحية بهذا المرض لتجنب الآثار السلبية التي تؤثر على الفرد من الناحية الجسدية والنفسية، فضلا عن أنها تؤثر على الأداء التعليمي والوظيفي.



وأشارت الى أن المرض يجعل الجلد جافا ومثيرا للحكة وملتهبا، وهو أكثر شيوعا لدى الأطفال الصغار، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية، حيث يستمر التهاب الجلد التأتبي لفترة طويلة «مزمن» ويمكن أن تزداد شدته في بعض الأحيان، وقد يكون مسببا للتهيج ولكنه ليس معديا.



وأكدت العنزي انه تم توزيع البروشورات التوعوية وتقديم النصائح للجمهور في «البوثات» الموجودة في اقسام الجلدية بالمستشفيات وقد لاقت الحملة استحسانا وتعاونا من الجمهور.