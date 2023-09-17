وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



أعلن في الفترة الأخيرة عن تعيين أعضاء ورئيس جديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ومن الواضح أن التعيينات جاءت بطريقة عشوائية ولم تخضع لمعايير الكفاءة التي تستهدف تطوير المؤسسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - المعايير التي على أساسها اختير أعضاء ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، مع تزويدي بالسير الذاتية لهم.



2 - ما رؤية مجلس الإدارة الحالي وخطته لتطوير الشركة والعمل على حل المشاكل التي واجهتها في الفترة الأخيرة؟ مع تزويدي بالخطة المقدمة وآليات تطوير الشركة والنهوض بها.



3 - ما رؤية مجلس الإدارة الحالي تجاه المخالفات وشبهات التنفيع التي أثيرت الفترات الماضية والمتعلقـــــة بتأجيــر وشراء بعض الطائرات وعقود الصيانة؟



4 - صورة ضوئية من عقود الموظفين غير الكويتيين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها مع بيان درجاتهم الوظيفية وما يتقاضونه من مبالغ ومميزات مالية.