ما الإستراتيجية التي تتبعها «التجارة» في محاربة ظاهرة غسيل الأموال العقارية وهل ستعوض الوزارة الأفراد الذين تضرروا نتيجة النصب العقاري في المعارض العقارية التي كانت برعايتها؟

هل عرض الهيكل التنظيمي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته على إدارة سلامة الطيران في «الطيران المدني» وصدق عليه قبل نشره وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة؟



وجه النائب شعيب شعبان 3 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة والدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء السؤال الأول منها كما يلي:



تعد عملية مراقبة الممارسات التجارية ضمانة هامة لتنفيذ التشريعات القانونية والأنظمة المتعلقة بقواعد وشروط الممارسات التجارية واحترام المنافسة ومحاربة الممارسات غير الشرعية أو النزيهة وعمليات التلاعب في الأسعار.



ولما كانت عملية مراقبة الممارسات التجارية تهدف أساسا إلى ترسيخ الشفافية والشرعية بين المتعاملين مما يصب لصالح المستهلك.



ولما كان من المفترض أن تتمثل مهام هذه المراقبة أثناء المعاينة الميدانية احترام المتعاملين الاقتصاديين في مختلف المجالات التجارية ومحاربة ظاهرة الغش والتدليس والتعيين النافي للجهالة لدى الأفراد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات اللازمة:



1 - ما رؤية وزارة التجارة والصناعة وقسم حماية المستهلك تجاه عملية مراقبة الممارسات التجارية؟



2 - ما الإجراءات التي تتبعها الوزارة في عملية المراقبة؟



3 - كشف تفصيلي بعدد الفرق التي تعمل على مراقبة الأسعار بشكل عام يبين فيه اختصاصهم بالكشف على المادة المعينة ومدة جولاتهم ونوعها ونوع سلطة الضبطية التي يملكونها.



4 - ما الاستراتيجية المتبعة من الوزارة حول الحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين؟



5 - هل تمارس الوزارة عمليات مراقبة بشأن مطابقة المنتجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يبين اسم الإدارات المعنية بممارسة هذه المراقبة وعدد الفرق فيها ومهام كل منها.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



الاستفسار بشأن القسيمة الصناعية الموزعة وتحمل رقم (1649) الكائنة في منطقة الري وباقي القسائم الصناعية المنتفع بها صاحب القسيمة المذكورة، فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل وقع عقد جديد للانتفاع مع الخلف العام بعد وفاة المنتفع في القسيمة المذكورة أعلاه وباقي القسائم الصناعية المنتفع بها الشخص نفسه؟ وما مدى قانونية تلك العقود وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لتوزيع القسائم الصناعية؟



2 - هل زود المنتفع في القسيمة المذكورة أعلاه وباقي القسائم الصناعية للمنتفع نفسه بموافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة بتأجير القسائم بالباطن؟



3 - ما أسباب عدم سحب الهيئة العامة للصناعة للقسيمة المذكورة أعلاه وباقي القسائم الصناعية للمنتفع نفسه رغم وجود إنذارات نهائية من الهيئة العامة للصناعة وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بسبب عدة مخالفات على تلك القسائم؟ وهل توجد مراسلات من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توصي بسحب القسيمة المذكورة أعلاه وتحويل حق الانتفاع لمؤجر القسيمة الصناعية المذكورة؟



4 - ما أسباب عدم عرض الطلب رقم 12678497 على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ وهل حذف الطلب من نظام الهيئة؟



5 - ما السند القانوني وآلية التوزيع لقسائم المناطق الخدمية في منطقتي الشويخ والري؟



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



رصد تقرير ديوان «المحاسبة» عدة مخالفات على وزارة التجارة والصناعة، على سبيل المثال قصور الوزارة في متابعة ومراقبة الشركات المزاولة للأنشطة العقارية (للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والشركات التضامنية).



وحيث إن مخالفة مثل هذه تسببت في ممارسة بعض الشركات العقارية غسيل الأموال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما رأي الوزارة فيما ورد أعلاه؟ وما الإجراءات التي ستتخذها لتلافي تلك الملاحظة؟



2 - ما الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في محاربة ظاهرة غسيل الأموال العقارية؟



3 - هل ستعوض الوزارة الأفراد الذين تضرروا نتيجة النصب العقاري في المعارض العقارية التي كانت برعاية الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما الإجراء الذي ستقوم به؟



4 - كم عدد الأحكام النهائية التي كسبها الأفراد ضد الوزارة بشأن عمليات النصب العقاري؟ وكم عدد الأحكام التي نفذت؟



5 - ما رؤية الوزارة والإجراء الذي ستقوم به لضمان عدم تكرار عمليات غسيل الأموال والنصب العقاري؟



6 - كيف سمحت الوزارة لملاك الشركات العقارية وسماسرة العقار ممارسة النشاطات التجارية كإغلاق وفتح عدة شركات بأسماء أخرى، دون وجود سجل بيانات مالية خاصة بحقوق الغير لدى الوزارة، وهذا الفعل تسبب في التلاعب على المستفيدين ووجود غطاء قانوني لغسيل الأموال ومخالف للمادة رقم (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟



كما وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الوسائل والطرق المتخذة من بنك الدم لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم؟



2 - هل لدى الوزارة توجه لفتح أفرع لبنك الدم في مختلف محافظات الدولة؟



3 - هل يوجد مخزون كاف من الدم بجميع فئاته لدى بنك الدم؟



4 - هل يوجد إقبال من المواطنين والوافدين للتبرع بالدم؟



5 - هل حصلت حالات وفاة أو انتكاس حالة مرضية لمرضى بسبب عدم وجود مخزون كاف من الدم لدى البنك؟



6 - هل تكفل مواطن كويتي بتكلفة إنشاء تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص لبنك الدم يبين فيه الحالات الحرجة التي تحتاج للتبرع بالدم ونواقص المخزون من الدم ومن أهدافه توعية وتشجيع المجتمع للتبرع بالدم ويدار التطبيق من وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسباب عدم إنشاء وتشغيل التطبيق حتى الآن.



7 - جميع المبادرات المجانية التي قدمت إليكم في شأن ما ورد في البند السابق.



ووجه شعبان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



«فيما يخص الإدارة العامة للطيران المدني»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - هل اعتمد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية طبقا لمعايير إدارة سلامة الطيران، وذلك فيما يخص سلامة الطيران؟ يرجى تزويدي بالأسانيد القانونية لاعتماده.



2 - ما السند القانوني لاعتماد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية كمدير مسؤول (Accountable) عن سلامة الطيران وما خبراته في قطاع الطيران والذي اعتمد بناء عليها؟ وهل هي مطابقة للشروط والقوانين المعنية بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)؟



3 - هل اعتمدت جميع المناصب المطلوبة (from 4 holders) من الطيران وفقا لذات المعايير في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ وما معايير الاعتماد؟ وهل سحب الاعتماد من أحدهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان الأسباب.



4 - هل عرض الهيكل التنظيمي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته على إدارة سلامة الطيران في الطيران المدني وصدق عليه قبل نشره وفقا للقوانين واللوائح المنظمة؟



5 - ما عدد ونوع المخالفات ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية والتي لم تصحح أو ترفع حتى الآن؟ وما مدى تأثيرها على تشغيل الناقل الوطني؟ وهل تلك المخالفات تصل لمرحلة سحب رخصة الطيران (Aoc)؟



6 - نوع وعدد مخالفات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية التي تخص سلامة الطيران وفيها تجاوز للقانون.



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



في شأن شركة الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 - ما أسس ومعايير اختيار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل نشر إعلان توظيفي لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما عدد المتقدمين للإعلان؟ وما عدد المتقدمين المطابقين لشروط الإعلان؟



وما أسباب استبعادهم؟ وما أسس ومعايير اختيار الرئيس التنفيذي الحالي؟ وما خبراته في مجال الطيران؟ وهل وقع الرئيس التنفيذي الحالي تعهدا لدى الإدارة العامة للطيران المدني أنه في حال وجود أي تغيير على تطبيق قوانين السلامة بحسب نظم وقوانين الطيران المدني والهيكل التنظيمي يجب إبلاغ الطيران المدني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب هل كان ذلك بعد التغيير؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتب إبلاغ الإدارة العامة للطيران المدني بالتغييرات.



2 - هل ورد إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية أية ملاحظات من الإدارة العامة للطيران المدني فيما يخص الهيكل التنظيمي؟ وهل تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة (Seabury Capital) لوضع تصور على الهيكل التنظيمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد مع الشركة مبينا فيه قيمة العقد، وهل وردت توصيات من الشركة بوجود ملاحظات على الهيكل التنظيمي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل التزمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتوصيات الشركة وتعديل الهيكل التنظيمي؟ وهل أجرت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعديلات على الهيكل التنظيمي بعد صدوره مرة أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما الأسباب وعدد مرات التعديل؟



وهل الهيكل التنظيمي الحالي والتغييرات التي أجريت عليه مطابقة لشروط ونظم ولوائح الطيران المدني؟ وهل اعتمد من الإدارة العامة للطيران المدني؟



3 - جدول تفصيلي يبين فيه عدد الموظفين الذين عينوا بناء على نظام العقود والشهادة العلمية والجنسية والراتب والعمر والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة لكل منهم، ومدى حاجة شركة الخطوط الجوية الكويتية لهذا العدد.



4 - هل تعلن شركة الخطوط الجوية الكويتية للموظفين عن وجود شواغر في الوظائف الإشرافية؟ وهل تجرى مقابلات للمرشحين لشغل هذه الوظائف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك منذ تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال، وما معايير اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف؟



5 - ما أسباب تراجع قطاع الشحن في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل تكبد القطاع خسائر؟ وما خطتكم فيما يخص الشحن الجوي؟



6 - هل تنازل عدد من شاغلي الوظائف الإشرافية عن وظائفهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الأسباب؟



7 - هل تقدم موظفون لديكم بالاستقالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الأسباب؟



8 - عدد اللجان المؤقتة والدائمة لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وعدد الاجتماعات والمقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم لتلك اللجان والاجتماعات، كما يرجى تزويدي بميزانية مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت شهرية وسنوية ومستحقات اللجان الدائمة والمؤقتة، والمميزات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وإنجازاتهم منذ توليهم العضوية.



9 - هل شكلت لجان تحقيق في شأن مشكلة تأخير الرحلات وإصدار تذاكر تفوق سعة مقاعد الطائرات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بعدد هذه اللجان والنتائج التي انتهت إليها.