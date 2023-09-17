انضمام الكويت لمنظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار يدعم علاقات البلدين متعددة الأطراف

الديبلوماسية الهندية حققت التوافق بين القادة.. وإعلان نيودلهي يقدم حلولاً لتحديات كثيرة

إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين بقمة نيودلهي أمر يدعو للفخر

220 اجتماعاً لمجموعة الـ 20 تم عقدها في 60 مدينة في مختلف أنحاء الهند

أجرى الحوار: أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا أن قمة مجموعة الـ 20 التي عقدت في نيودلهي برئاسة بلاده قد حققت نجاحا باهرا ونتائج مثمرة، مشيرا إلى أن نتائج هذه القمة ستسهم في تعزيز العلاقات الهندية- الكويتية وعلاقات الكويت مع الدول الأعضاء الأخرى. ولفت سويكا ـ في لقاء خص به «الأنباء» حول أبرز نتائج اجتماعات مجموعة الـ 20 والتي عقدت في نيودلهي مؤخرا برئاسة بلاده ـ إلى أن انضمام الكويت لمنظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار يدعم علاقات البلدين متعددة الأطراف. وتطرق السفير الهندي إلى عدد من النتائج المهمة التي أسفرت عنها القمة، موضحا أن البراعة الديبلوماسية الهندية قد نجحت في تحقيق التوافق بين القادة وإصدار إعلان نيودلهي والذي يقدم حلولا شاملة لمجموعة واسعة من التحديات، فإلى التفاصيل:



كيف تقيمون الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الكويتية- الهندية؟



٭ تتسم العلاقات الهندية- الكويتية بالقوة والمتانة، حيث بنيت على أسس صلبة من الثقة والصداقة والاحترام المتبادل، فهي علاقات تاريخية في مجملها وتتطور بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون خلال الأعوام الماضية.



وبعد الفجوة التي نجمت عن جائحة «كوفيد-19» في الاجتماعات الثنائية، كان هناك انتعاش في الاجتماعات الثنائية هذا العام لدفع العلاقات قدما إلى الأمام، حيث عقدت المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية في نيودلهي في الأسبوع الأول من شهر مايو من هذا العام بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات، كما عقدت مشاورات الأمم المتحدة/متعددة الأطراف، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يونيو في الكويت لتبادل وجهات النظر والمناهج بشأن القضايا المتعلقة بالأمم المتحدة والمحافل المتعددة الأطراف الأخرى، وعقدت المناقشات حول معاهدة الاستثمار الثنائية في نيودلهي خلال شهر يونيو، وعقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن الهيدروكربونات في 31 يوليو.



وقد وفرت زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية للهند في. موراليدهاران في أغسطس 2023 منصة مفيدة للمناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهناك مصلحة مشتركة لدى الجانبين في زيادة تنويع العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المهارات وما إلى ذلك.



كما تتعمق علاقاتنا في السياق المتعدد الأطراف مع دخول الكويت كشريك حوار في المنطقة في منظمة شنغهاي للتعاون في مايو من هذا العام خلال رئاسة الهند، كما أن العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد الكويت عضوا أساسيا فيها، تسير أيضا في مسار تصاعدي. بشكل عام، أرى أن علاقاتنا قوية ومتينة، ونحن بحاجة إلى العمل معا لتعميقه، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



اختتمت مؤخرا قمة مجموعة الـ 20 في الهند باهتمام عالمي كبير، كيف تصفون أجواء القمة وما مدى نجاح الرئاسة الهندية لها؟



٭ لا شك أن قمة مجموعة الـ 20 التي عقدت مؤخرا في نيودلهي تحت الرئاسة الهندية قد حققت نجاحا باهرا، كما أنها حظيت باهتمام عالمي واسع ليس لثقلها المعتاد في الشؤون العالمية والمجتمع الدولي، ولكن أيضا لنجاح الرئاسة الهندية الشاملة والطموحة والتي اتسمت بالحرص التواصل والتوافق والوعي التام بالأولويات المشتركة، ولذلك أضافت زخما كبيرا للقمة وانعكس ذلك على غنى وتنوع نتائجها حيث تم اعتماد إعلان نيودلهي بتوافق كامل، كما تم الخروج بأكثر من 112 نتيجة ووثيقة من هذا القبيل في مجالات مختلفة، وهو أكثر من ضعف العدد في أي رئاسة سابقة.



لقد كانت هذه القمة قمة شعبية، فلم تقتصر اجتماعاتها على العاصمة دلهي، ولكن عقدت اجتماعاتها في مختلف مناطق وأنحاء الهند. لقد تمكنت الهند من توجيه أولويات واهتمامات الجنوب العالمي، المنبثقة عن «قمة صوت الجنوب العالمي» التي عقدتها الهند في يناير 2023 بمشاركة 125 دولة نامية، إلى عمليات مجموعة الـ 20، وتمكنت من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا الجيوسياسية المهمة.



كان موضوع قمة مجموعة العشرين هو «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، ما أهمية هذا الشعار؟



٭ يعتمد موضوع القمة «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد» على فلسفة الهند القديمة لفاسودايفا كوتومباكام «العالم عائلة»، وهذا يعني في جوهره أننا جزء من أرض واحدة، وعائلة واحدة، ونتقاسم مستقبلا واحدا. وقد تم تنظيم كل أعمال قمة نيودلهي وفقا لذلك، حيث تم تخصيص ثلاث جلسات لكل جانب من جوانب هذا الموضوع. تعمل العديد من النتائج بشكل مباشر أو غير مباشر على دفع الخطاب العالمي حول النبات والناس والسلام والازدهار.



لقد قامت الهند بترتيبات لوجستية واسعة النطاق للقمة في نيودلهي وكذلك للاجتماعات على مدار العام في جميع أنحاء البلاد، كيف تمكنت من إشراك هذا العدد الكبير من المهتمين في القيام بذلك؟



٭ كانت قمة مجموعة الـ 20 واحدة من أكبر القمم التي نظمتها الهند في الآونة الأخيرة. وهذا لم يكن سهلا، ولكنه تتويج لأشهر من الجهود المكثفة التي بذلها فريق العمل تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع نهج حكومي كامل. وتم عقد حوالي 220 اجتماعا في 60 مدينة مختلفة في الهند. وتمتعت جميع اجتماعات مجموعة الـ 20 بلمسة فريدة من الفن والثقافة والمطبخ الهندي، ومع وجود بنية تحتية رقمية قوية في الهند، تميزت القمة باستخدام رقمي وتكنولوجي واسع، من حيث الترجمة والتحكم والتواصل والاتصالات.



وفيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية للقمة، فإن قاعة المؤتمرات الجديدة التي تم بناؤها للقمة والتي تسمى «بهارات ماندابام» هي مركز عالمي يزخر بالروح الثقافية الهندية. لقد كان تنظيم القمة مثالا حقيقيا للفيدرالية التعاونية.



لقد تم إصدار إعلان نيودلهي، على الرغم من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وثيقة مشتركة بين الأعضاء، يرجى توضيح كيف أصبح ممكنا؟



٭ حتى بداية القمة، كانت هناك شكوك في بعض الأوساط حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى إعلان توافقي بين القادة، وكان لهذه الشكوك بعض المصداقية، نظرا للوضع الجيوسياسي الحالي ودرجات الاستقطاب المتفاوتة بين الدول حول بعض القضايا الجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الهند من الحصول على وثيقة توافقية ليس حتى في اللحظة الأخيرة ولكن بشكل مريح. ويعكس هذا بشكل كبير براعة الديبلوماسية الهندية في التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة مفصلة مكونة من 83 فقرة مكونة من 34 مستند.



حصلت مجموعة الـ 20 أيضا على عضو جديد في هذه القمة، ما ملابسات انضمام الاتحاد الأفريقي للمجموعة؟



٭ لقد كانت الهند دائما تدافع عن قضية الجنوب العالمي. إن إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في قمة نيودلهي أمر يدعو للفخر والرضا. سيكون لقارة أفريقيا الآن صوت دائم في مجموعة الـ 20، الأمر الذي سيجعل المجموعة أكثر شمولا وأكثر أهمية.



لقد شهدت القمة تشكيل تحالف مثير للاهتمام على هامشها والإعلان عن الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC، ما الهدف من ذلك؟



٭ من أهم النتائج التي خرجت بها هذه المنطقة على هامش قمة مجموعة العشرين إطلاق ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن IMEC من قبل قادة الهند والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على هامش الحدث الخاص لمجموعة الـ 20 حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار PGII. الهدف من هذه المبادرة التاريخية هو زيادة ربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سيتضمن IMEC ممرا لعيد الفصح يربط بين الهند والخليج العربي وممرا شماليا يربط الخليج العربي بأوروبا، وستشمل شبكة النقل بالسكك الحديدية والسفن بالإضافة إلى شبكة النقل البري. وهذا من شأنه أن يعزز روابط الهند العميقة مع منطقة الخليج ويعزز التنمية الاقتصادية لصالح الجميع.



وتعتقد الهند أن زيادة الاتصال أمر أساسي لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للبلدان. ومع ذلك، فإن أي مبادرة للاتصال يجب أن تلتزم بالمعايير والقوانين الدولية، وأن تكون شفافة، وتحترم سيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، وأن تكون مستندة إلى الجدوى المالية.



ما تحالف الوقود الحيوي الذي تم إطلاقه أيضا خلال القمة؟



٭ لقد أطلقت الهند، إلى جانب سنغافورة وبنغلاديش وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والأرجنتين وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة، التحالف العالمي للوقود الحيوي GBA على هامش قمة مجموعة العشرين. تعتزم GBA أن تكون بمنزلة منصة تحفيزية لتعزيز اعتماد الوقود الحيوي من خلال تعزيز وضع المعايير وإصدار الشهادات والتكنولوجيا وتبادل المعرفة. لقد تقدمت الهند بهدفها المتمثل في تحقيق مزج الإيثانول في البنزين بنسبة 20% من 2023 إلى 2025-2026 وهي تسير على الطريق الصحيح.



كيف ستؤثر نتائج قمة مجموعة الـ20 على العلاقات الثنائية بين الكويت والهند؟



٭ تتألف مجموعة العشرين من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك البلدان الصناعية والنامية، فهي تمثل حوالي 80% من الناتج العالمي الإجمالي GWP، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، و60% من مساحة اليابسة في العالم. ونظرا لهذه التغطية الواسعة لمختلف السمات، فمن الطبيعي أن تؤثر قرارات ونتائج قمة مجموعة العشرين على معظم البلدان بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك من المتوقع أن تؤثر العديد من النتائج على العلاقات الهندية ـ الكويتية الثنائية وتعززها وكذلك علاقات الكويت مع دول مجموعة الـ 20 الأخرى. ففي نهاية المطاف، تحقق نتائج مجموعة العشرين تأثيرا مهما على الخطاب العالمي بشأن كوكب الأرض، والبشر، والسلام والرخاء.



أبرز نتائج رئاسة الهند لمجموعة الـ 20



لدى سؤاله عن أبرز نتائج رئاسة الهند لمجموعة الـ 20، قال السفير د.آدرش سويكا: يقدم إعلان القادة حلولا شاملة وغنية لمجموعة واسعة من التحديات التي تواجه البشرية اليوم، ويركز على تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وهذا يتطلب ضرورة تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة وقد تم التوصل إلى خطة عمل وفقا لذلك، تلتزم بميثاق التنمية الخضراء من أجل مستقبل مستدام، ويدعم مبادئ الرفيعة بشأن أسلوب الحياة من أجل التنمية المستدامة، والمبادئ الطوعية بشأن الهيدروجين، ومبادئ تشيناي لاقتصاد أزرق مستدام ومرن، ومبادئ ديكان بشأن الأمن الغذائي والتغذية، وأمور أخرى.



وأضاف: لقد تم تسليط الضوء على الدور التحويلي والشامل للتكنولوجيا مع التركيز على البنية التحتية العامة الرقمية. كما تمت الإشارة إلى اقتراح الرئاسة الهندية بشأن تحالف المستقبل الواحد. وقد أكدت مجموعة العشرين مجددا على الأهمية الأساسية للمساواة بين الجنسين والالتزام بتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين إلى النصف بحلول عام 2030. وإدراكا لأن النظام العالمي بعد الوباء يجب أن يكون مختلفا عن العالم الذي سبقه، أكد القادة أيضا على الحاجة إلى إعادة تنشيط التعددية والحوار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، ويرتبط هذا بشكل خاص بإدارة نقاط الضعف المتعلقة بالديون العالمية. في جوهر الأمر، خرجت قمة مجموعة الـ 20 بالعديد من السياسات والقرارات البعيدة المدى والمؤثرة للغاية.



وتابع سويكا: لن يكون من قبيل المبالغة القول إن قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في دلهي كانت فريدة من نوعها. وعلى حد تعبير من قبل وزير الشؤون الخارجية د.إس جايشانكار، لقد ساهمت مجموعة العشرين في جعل «الهند جاهزة للعالم والعالم جاهز للهند». نتمنى للرئاسة البرازيلية كل التوفيق ونأمل أن تعمل على المضي قدما بمكاسب قمة مجموعة العشرين هذه.