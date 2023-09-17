استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين، في وقت يقوم قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بزيارة أوغندا في سادس زيارة خارجية يقوم بها خلال الاسابيع الأخيرة. وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني «حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».



ميدانيا، أفاد شهود بأن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل نحو أسبوعين. وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع قصفت بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».



كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان» شمال العاصمة السودانية.



في الغضون، حذرت قوى الحرية والتغيير، التجمع السياسي المدني الرئيسي في السودان، من أن البلاد قد تنقسم وتنزلق إلى حرب أهلية طويلة الأمد إذا شكل جانبا الصراع العسكريان حكومتين متناحرتين.



ويأتي تحذير قوى الحرية والتغيير بعد أن هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك إنها تتابع «بقلق بالغ المؤشرات التي تتصاعد بتلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما، وهو أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها».