طلب المدعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020. واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكان واشنطن والقاضية المكلفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلفين التي ستتألف من سكان محليين.



ورد ترامب سريعا على ذلك من خلال منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» قائلا «إذا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسا ولا يسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسربون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟».



واعتبر سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود». وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب «قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدعى عليه».



ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.



وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم. وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يمنع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذكر اسمه في القضية أو قد يذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.



وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها «تكرهه» ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه «فريق من البلطجية».



واعتبر مكتب المدعي أن هذه التصريحات تحولت إلى تهديدات حقيقية، لافتا إلى أنه «من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتهم».



جاء ذلك غداة توجيه المدعي الخاص ديفيد فايس، اتهاما الى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري.



لكن في المقابل، أكد البيت الأبيض أن «الرئيس الأميركي لم يرتكب أي خطأ وأن المشرعين الجمهوريين ليس لديهم في الواقع أي أساس للتحقيق في قضية المساءلة»، فيما يستبعد مراقبون قانونيون أميركيون إدانة بايدن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.