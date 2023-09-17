وكالات: رفعت ما يسمى «الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سورية أسعار بعض أنواع المحروقات في مناطق سيطرتها دون إعلان رسمي.



وبحسب موقع «عنب بلدي»، طال الرفع مادة المازوت المخصصة للمركبات، إذ ارتفع سعر الليتر الواحد إلى 2300 ليرة سورية بدلا من 525 ليرة، وسعر مبيع ليتر المازوت «الحر» من 1700 إلى 4600 ليرة.



مسؤولة الرئاسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات في شمال شرقي سورية عبير محمد خالد علقت، في تصريح صحافي، على القضية بقولها: إن ارتفاع سعر مادة المازوت شمل كل المنشآت الصناعية، والسيارات السياحية، والمشافي الخاصة والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية.



بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار المازوت الخدمي (الأفران أو الأمبيرات أو مازوت التدفئة أو المازوت الزراعي).



ومنتصف يوليو الماضي، رفعت «الإدارة الذاتية» أسعار المحروقات بشكل غير معلن، تجنبا لاحتجاجات قد تشهدها المنطقة، كما حصل سابقا.



وتبع رفع أسعار المحروقات زيادة في سعر وأجور عديد من المواد والخدمات الأساسية في المنطقة، منها النقل للمواصلات العامة ومادة الخبز السياحي وغيرها.



ومنذ مطلع العام الحالي، تشهد مناطق شمال شرقي سورية، أزمة في مخصصات المدنيين من المحروقات، إذ احتج عدد من سكان مدينة الحسكة على تأخر مخصصاتهم من الغاز المنزلي تزامنا مع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.



ولا تقتصر الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات على محافظة الحسكة، إذ تتكرر الاحتجاجات في محافظة دير الزور شرقي سورية أيضا ضد مؤسسات «الإدارة الذاتية»، بسبب شح المحروقات وارتفاع أسعارها.