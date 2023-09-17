ما أبرز العادات اليومية التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة؟



كشف د.باتيل، طبيب التجميل في «Perfect Skin Solutions»، عن العادات الست التي تقلل من مستوى جودة البشرة وتجعلها عرضة للتجاعيد:



1 - الاستحمام بالبخار: على الرغم من أنك قد تشعر بالراحة بعد الاستحمام بالماء الساخن، إلا أن د.باتيل قال إن البشرة قد لا تكون «سعيدة» بذلك على المدى الطويل، موضحا أن «الماء الساخن يمكن أن يسبب التهابا في سطح الجلد، ما يؤدي إلى فقدان الرطوبة». وأكد أن ماء الاستحمام يجب أن يكون فاترا بشكل مثالي «لضمان عدم تجريد حاجز بشرتك الصحي من زيوته الطبيعية الضرورية للبشرة الناعمة».



2 - فرك العينين: من المعروف أن الجلد المحيط بالعينين حساس بشكل خاص وعرضة للتلف، ولهذا السبب ينصح د.باتيل بتجنب فرك العينين إذا كنت تريد تجنب التجاعيد. وربما تأتي الرغبة في فرك عينيك تلقائيا إذا شعرت بالحكة، لكن يصبح الجلد هشا بمرور الوقت. وأن الشد والجذب الناتج عن فرك العينين يمكن أن يتسبب في تمدد الجلد قبل الأوان وزيادة انهيار الكولاجين.



3 - الإفراط في تنظيف البشرة: من المهم بالتأكيد إزالة مساحيق التجميل وكريم الشمس والأوساخ عن الوجه في نهاية اليوم، لكن التنظيف أكثر من مرتين يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية التي تبقيها رطبة ونضرة. ويوصي باتيل: «لتقوية حاجز البشرة أثناء التنظيف استخدمي تركيبة نباتية تحتوي على السيراميد لتغذية البشرة».



4. عدم ارتداء النظارات الشمسية: «النظارات الشمسية ليست مجرد موضة، فهي تلعب دورا حاسما في حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس. إن عدم ارتدائها في يوم مشمس يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ظهور التجاعيد والبقع العمرية وفقدان مرونة الجلد بمرور الوقت».



5 - التحديق في الهاتف: «الجلوس المفرط أمام الشاشات، مع انحناء رؤوسنا للأسفل وإمالة أعناقنا للأمام، يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تعرف باسم «الرقبة التقنية». إن الانحناء المستمر للرقبة يمكن أن يتسبب في تجعد الجلد وطيه بشكل متكرر، وبمرور الوقت قد تصبح هذه التجاعيد أكثر وضوحا ويمكن أن تتطور إلى تجاعيد دائمة».



6 - شرب السوائل باستخدام الشفاطة: يمكن أن يؤدي زم الشفاه بشكل يومي ومتكرر عند الشرب باستخدام الشفاطة إلى جعل التجاعيد حول الفم أكثر وضوحا، سواء كانت خطوط الضحك أو خطوط الشفاه، ويصبح هذا مشكلة أكبر مع تقدمنا في السن، حيث يؤدي انخفاض مستويات الكولاجين إلى إضعاف بشرتنا.



المصدر: «ذي صن»