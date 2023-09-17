علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أغسطس الماضي نحو 1.947 مليار دينار بتراجع قدره 74 مليون دينار وبنسبة 3.66% عن شهر يوليو الماضي البالغ 2.021 مليار دينار، مقسمة الى 1.916 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.363 مليون دينار.



فقد انخفضت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أغسطس لتصل الى 1.118 مليار دينار مقارنة بـ 1.153 مليار دينار في يوليو الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية أغسطس الى 612.61 مليون دينار مقارنة 634.23 مليون دينار في يوليو الماضي. وتقلصت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أغسطس الماضي 104.07 ملايين دينار في مقارنة بـ 113.41 مليون دينار في يوليو الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 53.51 مليون دينار مقارنة بـ 59.51 مليون دينار في يوليو الماضي. كما تراجعت فئة النصف دينار فقد بلغت 14.89 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 16.38 مليون دينار في يوليو الماضي.



وأخيرا نزلت فئة ربع الدينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 12.42 مليون دينار مقارنة بـ 13.53 مليون دينار في يوليو الماضي.



وكان قد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر أغسطس الماضي 13.092 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.22% وبزيادة قدرها 29 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.063 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي.



أما على مستوى المسكوكات، فقد حافظت خلال شهر أغسطس على مستويات شهر يوليو الماضي، حيث بلغت في شهر أغسطس 31.63 مليون دينار.