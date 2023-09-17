أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الثامن لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر أغسطس.



وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيـــث ربح عبد الوهاب علي عبــــاس رضا الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهـــــم: شريفة أحمد علي الكندري، يوسف عبدالله محمد أحمد، بسمه سالـــــم العثمان، ناصر عبدالرحمن أحمد الأحمد، سمري محمد سمري العـــازمي، حمـــــد عبـــــدالله يوسف الكندري، جاسم يعقوب تعيــــب الشاهين، عيسى أحمد علي أحمد، حمــــد فهيد الهاشمي العجمي، عادل عبد جبر.



وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB علي الصانع: «نجدد تأكيدنا اليوم على التزام KIB بمواصلة نجاح هذه العملية المميزة، ونتقدم بالتهنئة من عملائنا الرابحين في السحب الثامن لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب وافر الحـــــظ في السحوبات الشهرية المقبلــــة».



وأضاف: «نحن في KIB نسعى بشكل مستمر إلى ابتكار كل الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».



كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتــــــح حساب «الدروازة» رقميا عبــــر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصــــــة «KIB أونلاين» وتطبيـــــق «KIB موبايــــل».