أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه الأخير مع متجر H&S الرائد للإلكترونيات، بمناسبة حلول موسم العودة إلى المدارس، لمنح العملاء خصما بنسبة 50% على جميع الأجهزة الإلكترونية والاكسسوارات وملحقاتها، وأقيمت الفعالية في مجمع الأفنيوز بما يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير قيمة مضافة لعملائه تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.



وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، عن سعادتها بإطلاق هذا العرض، قائلة «ملتزمون بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم عروض استثنائية، وقد سمح تعاوننا مع متجر H&S خلال موسم العودة إلى المدارس بضمان وصول العملاء إلى أفضل المنتجات بأسعار مخفضة».



وأكدت أن هذه العروض تعكس تصميم البنك الأهلي الكويتي على زيادة رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي يقدمها لهم، لافتة إلى أن البنك يسعى لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل العروض والحملات الترويجية.



وشددت على سعي البنك الأهلي الكويتي إلى إقامة شراكات تعاون مع الشركات الرائدة في السوق المحلي لتقديم المزيد من العروض لجميع حاملي بطاقاته، قائلة «نؤكد على التزام البنك الدائم بتلبية احتياجات عملائه وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لهم».



ودعت معرفي في ختام تصريحها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البقاء على اطلاع على أحدث العروض والحملات الترويجية التي يقوم بتقديمها على مدار العام.