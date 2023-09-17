في إطار حرصه على مكافأة عملائه، اختتم بنك الخليج حملة «صيفك أوله نقاط وآخره كاش» لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، ما أتاح للعملاء تجميع المزيد من النقاط عن مشترياتهـم ونفقاتهم خلال الصيف، داخل الكويت وخارجها، وكذلك الحصول على جوائز نقديــــة قيمـــة تصل إلى 20 ألف دينار للرابــــح الأول.



وامتدت الحملة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر الماضي، تخللها 3 سحوبات لاختيار 50 فائزا، بجوائز تتوزع بواقع 20 ألف دينار لفائــــــز واحد، في حين يحظى 25 فائزا بفرص للفوز بجائزة قيمتهــــا 1000 دينـــــار لكل منهم، فيما يحصل 24 فائزا على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهـــم، علما بأن السحـــب الثالــــث والأخير سيتم يوم 24 سبتمبر الجاري.



وقد أتيحت فرص الفوز أمام جميع عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للأفراد، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لدخول السحب، مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت خلال فترة الحملة، ترتفع إلى 3 فرص لكل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت.



ويحصل العميل على فرص مضاعفة للدخول في السحب عند الإنفاق من خلال المحافظ الرقمية Google Pay وApple Pay وSamsung Pay، علما أن الحد الأدنى لإنفاق العميل خلال فترة الحملة لدخول السحب 100 دينار.



وبالتوازي مع الجوائز القيمة التي حصل عليها العملاء سيواصلون جمع النقاط، ضمن أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، والتي يمكن استبدالها بتذاكر طيران مجانية، وإقامة فندقية وعروض السفر الخاصة. وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصيــة محمد تقي: «نبارك لجميع الفائزين في الحملة، التي تعكس حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم، وجهوده المتواصلة لتوفير تجربة عملاء متميزة».



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجيـــــر السيارات، وغيرها.