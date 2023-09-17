أعلن بنك وربة عن رعايته لملتقى العلاقات العامة الرقمية (آفاق وتوقعات) والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة الكويتية وبمشاركة نخبة من خبراء المهنة العالميين والعرب والخليجيين وبمشاركة نخبة من الإعلاميين المختصين في الكويت. وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: تأتي رعاية بنك وربة لهذا الملتقى لإيمانه بالدور المهم لمهنة العلاقات العامة، وأثرها الكبير في دعم كل الفعاليات التي تخدم المجتمع الكويتي. وأضاف أن هذا الملتقى فرصة لتلاقي إدارات العلاقات العامة في وزارات ومؤسسات الدولة للتعارف وتبادل الخبرات فيما بينها، لافتا إلى أن جوهر العلاقات العامة هو تحقيق التفاهم الإنساني، الأمر الذي يستلزم التفكير والتخطيط لتحقيق هذا التفاهم الذي هو أقرب من الهدف المرحلي منه للوسيلة المباشرة. وأشار إلى الدور الفاعل الذي تلعبه إدارة العلاقات العامة لبنك وربة في ترسيخ علاقات التواصل سواء على المستوى الداخلي بين موظفي البنك من خلال تقديم كل أنواع الرعاية والدعم والتكريم للموظفين أو على مستوى الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والرياضية والتربوية التي تقوم إدارة العلاقات العامة برعايتها في إطار سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع. ولفت المطيري إلى الدور الإعلاني المهم الذي تلعبه الإدارة والذي يهدف إلى تأكيد تميز بنك وربة في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للعملاء، ليبقى بنك وربة هو البنك المفضل لدى جميع شرائح المجتمع.



ولفت إلى حرص بنك وربة على المشاركة وتقديم الدعم للعديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في إبراز صورة البنك كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي يعمل فيه، وتعزيز مسيرة التقدم في شتى المجالات والمحافظة على دوره في السوق المحلي والإقليمي. وأكد المطيري أهمية الارتقاء بالكوادر الوطنية المتخصصة من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي تتيح لذوي الخبرة في مختلف المجالات الفرصة لنقل المهارات المهنية إلى المتدربين، علاوة على تبادل الخبرات فيما بينهم، مشيرا إلى أن سعي «وربة» إلى دعم تلك الفعاليات يأتي ضمن أولويات المسؤولية الاجتماعية.



من جانبه، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله بمشاركة بنك وربة ورعايته لهذا الملتقى وتقديمه الدعم اللازم له، مشددا على دور «وربة» المجتمعي البارز في دعم شريحة الشباب وتمكينهم، عبر تقديم برامج ونشاطات متنوعة ورعايات مستمرة تنطلق من حرصه على تأهيل هذه الشريحة بأفضل المؤهلات التي تمكنها من قيادة المرحلة القادمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.