دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» مستخدمي القنوات الإلكترونية ووسائط الخدمة البديلة الى التحلي بمزيد من الحرص والانتباه في تعاملاتهم، لتفادي الوقوع في شراك المحتالين وحيلهم التي لا تنتهي، مشيرا الى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البنوك وشركات الاتصالات والإنترنت لمواجهة عمليات «الاحتيال الإلكتروني» التي تستهدف المستخدمين للخدمات، وذلك ضمن رسائل «بيتك» المشاركة في فعاليات حملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية.



وأشارت الرسائل التوعوية التي دأب «بيتك» على بثها عبر منصاته ومواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه في حين تتحرك البنوك باستمرار لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني، فإنها تحتاج إلى المساعدة من العملاء، والدعم من جانب أطراف لها علاقة او تقدم خدمات مساندة لصناعة الخدمات المصرفية، مثل شركات الاتصالات والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن حماية خصوصية البيانات والتعامل السريع مع محاولات الاحتيال وسرقة أموال العملاء، عبر رصد وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني في بداياتها، وتحقيق تعاون أكبر وتبادل للمعلومات بين الاطراف ذات الصلة.



ونوهت الرسائل التي تأتي ضمن جهد متواصل من «بيتك» ضمن حملة «لنكن على دراية» الى انه مع التوسع في التسوق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكنتيجة لازدهار التعاملات الرقمية واستخدام الناس لخدمات رقمية جديدة، انتشر هذا النوع من السرقات، وأنه بالإضافة إلى الحصول على مفاتيح كلمات المرور من المستخدمين بطرق ملتوية، يستخدم المحتالون الرسائل النصية الجماعية والإعلانات عن استثمارات وهمية وانتحال الهوية، ولذلك يبقى العميل خط الدفاع الأول، بوعيه وإدراكه لخطورة عمليات الاحتيال المالي، والمساهمة والتعاون في تفعيل جهود حمايته من خلال العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها بشكل جدي ودون تهاون.



ونبهت الرسائل العملاء الى أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها المصارف والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية. ولا تستجيب لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء معلوماتك الخاصة بحساباتك المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على هاتفك النقال، ومن المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية عبر الهاتف.



وعلى كل العملاء معرفة مع من يتعاملون او من يتصل بهم، وعدم فتح نصوص أو نوافذ أو رسائل الكتروينة مشبوهة، مع الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخي الحذر الشديد عند التسوق على الانترنت.



يذكر أن حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، تستهدف توعية المجتمع بأمن المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. ومنذ إطلاقها في عام 2021، يواصل «بيتك» دوره الفاعل في نشر ودعم أهداف الحملة من خلال حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الأخرى.



وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك، وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، وغيرها من النظم والتحذيرات المتعلقة بالتعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.