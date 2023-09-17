أكد الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، حرص الشركة الدائم على دراسة جميع الفرص الاستثمارية التي تظهر أمامها في السوق الكويتي بهدف وضع الكويت على خارطة الاستثمارات الناشئة والخروج من دائرة الدور الهامشي مقارنة بما تشهده الأسواق المجاورة، مما يسمح لها بتعزيز القيمة المضافة التي تمنحها لجميع أصحاب المصلحة معها.



وقال: «في جهد مشترك لتعزيز دعم التحول الرقمي، هدفنا الرئيسي هو دعم الشركات الناشئة وحركة التكنولوجيا، وبتركيز كبير على تعزيز بيئة العمل، نسعى لمشاركة تجاربنا في التحول الرقمي داخل الشركات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني الأساسي لهذه الشركات المتنامية».



حديث الدخيل جاء على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية التي استضافتها شركة زين للاتصالات ضمن ختام فعاليات برنامج «Zain Great Idea» لاستعراض مشاريع نحو 30 مبادرا في العديد من القطاعات، بحضور العديد من المسؤولين والسفراء والمهتمين بالاستثمار في السوق الكويتي ودول المنطقة.



وأوضح الدخيل أن الشركة تعمل على الدخول في استثمارات جديدة بعد دراسة جدواها الاقتصادية على جميع الأصعدة وضمان تحقيق عوائد إيجابية لها وللمستثمرين في صناديقها المختلفة، مضيفا أن الشركة تركز على الاستثمار في التحول الرقمي، وتتطلع للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة التي تشكل المستقبل.



وبين الدخيل أن «رساميل» تدعم أصحاب الأعمال والمبادرين في الكويت لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سبق لها واستثمرت في مشروع «Bnchr+» في الفترة الماضية والذي یعد أحد مخرجات برنامج «Zain Great Idea».