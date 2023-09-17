بينما يستعد العالم لانطلاق «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 28) الذي تستضيفه دبي، تزداد الحاجة الملحة لدى حكومات دول العالم إلى معالجة قضية انبعاثات الكربون.



ولطالما تميزت شركة تويوتا بدورها الرائد في هذا المسعى العالمي، إذ بدأت مسيرتها لدعم تحقيق الحياد الكربوني منذ أكثر من عقدين من الزمن مع طرح مركبة تويوتا بريوس الأسطورية في عام 1997، وهي أول مركبة «هايبرد» كهربائية تصنع على نطاق واسع.



وخلال 25 عاما، باعت شركة تويوتا أكثر من 20 مليون مركبة كهربائية، مما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم بأكثر من 160 مليون طن، وتواصل شركة تويوتا التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال نهج متعدد المسارات يهدف إلى صياغة حلول مستدامة توفر حرية التنقل للجميع.



وتؤكد شركة تويوتا أن هناك العديد من المسارات لتحقيق الحياد الكربوني، وأنها تختلف من بلد إلى آخر تماما مثلما يختلف مجال التنقل ومتغيراته الحاصلة في كل بلد. ويشمل النهج المتعدد المسارات هذا تطوير مجموعة متنوعة من تقنيات المركبات الصديقة للبيئة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستخدام، والظروف الاقتصادية، ومصادر الطاقة، وجاهزية البنية التحتية.



وبناء على ذلك، طورت شركة تويوتا العديد من خيارات أنظمة الدفع، بما في ذلك المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية (HEV)، والمركبات الـ «هايبرد» الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي (PHEV)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEV)، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين ‏(FCEV). وتماشيا مع سعي شركة تويوتا إلى جعل جميع مصانعها محايدة للكربون بحلول عام 2035، تستمر مجموعتها من المركبات الصديقة للبيئة في النمو. كما تهدف الشركة إلى تطوير وطرح مجموعة شاملة من 30 طرازا من المركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات (BEV) بحلول عام 2030، بما فيها مركبات الركاب والمركبات التجارية، وتحقيق مبيعات عالمية سنوية تبلغ 3.5 ملايين مركبة في نفس الإطار الزمني.



وفي سياق تعليقه على هذا الموضوع، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن كوجي ساتو، على مهمة شركة تويوتا المتمثلة في «تحقيق السعادة للجميع»، وحماية الأرض وإثراء حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وقال ساتو إن الشركة تهدف إلى تحقيق ما هو أبعد من الحياد الكربوني، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تغيير مستقبل المركبات لضمان استمرار أهميتها وفائدتها على المجتمع.



من جهة أخرى، تستعد شركة تويوتا من خلال مصنعها الخاص بالهيدروجين لإطلاق نظام خلايا الوقود الهيدروجيني للجيل التالي من المركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين للاستخدام التجاري في عام 2026، والذي يعطي الأولوية لمدى استمرارية المركبة، وكفاءة تكلفتها، واستهلاكها المنخفض للوقود الهيدروجيني.