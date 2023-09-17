أطلقت شركة «صناعات الغانم» سيارة إكسيد «RX» الأولى من نوعها في الكويت، والتي تعد أيقونة وتحفة فنية في عالم سيارات الفارهة. تجسد هذه السيارة رؤية «صناعات الغانم» في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.



وعبر تعاون متميز بين «إكسيد الغانم» وخبير تنسيق المناسبات بدر الشطي، تم الكشف عن أحدث سيارة من Exeed في الكويت في معرض الفن المعاصر بالشويخ، يوم الاثنين 11 الجاري، خلال حفل عشاء فاخر.



وقد شهد حفل العشاء حضور ممثلي «صناعات الغانم» ونخبة من المؤثرين في الكويت وبمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام لاستعراض السيارة والتعرف على مميزات هذا الطراز الجديد كليا.



وتم تصميم الأجواء العامة وقائمة طعام حفل العشاء بعناية لتعكس روح سيارة «RX» العصرية وفخامتها المستقبلية، حيث تمحور تصميم الحفل حول هوية «RX» كأيقونة وتحفة فنية لعصر جديد في مسيرة «Exeed».



وتمثل سيارة «RX» تصور جديد في استراتيجية «Exeed» الحديثة والتي تطمح لتصميم وتصنيع أسطول سيارات باستخدام آخر ما توصلت تكنولوجيا السيارات الهندسية بهدف الجمع بين الأداء القوي الثابت والمظهر العصري الأنيق.



وتتميز «RX» بقدرات فائقة توفرها أنظمة الدفع على جميع العجلات (AWD) وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة، بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة والترفيه التي توفرها السيارة التي تتسع لـ 5 ركاب.



ومع إطلاق «RX»، تهدف «Exeed» الى تقديم رؤية متجددة لعلامتها التجارية الفاخرة وتصميم هوية جديدة قائمة على الارتقاء إلى مستويات جديدة من المهارة والفخامة ودقة التصنيع.



تصميم يجاري المستقبل



وتتألق سيارة «RX» بهيكل خارجي يمتاز بالتصميم الجريء والمظهر العصري بفضل النوافذ الكبيرة والأنيقة ذات الزوايا الحادة. وتمتاز الواجهة الأمامية للسيارة بشبك أمامي بارز بتصميم هندسي زخرفي أنيق مرتبط بهوية العلامة التجارية «Exeed»، وبمصابيح إضاءة «LED» الديناميكي.



كما تمتاز السيارة بخطوط انسيابية أنيقة تعزز من مظهرها الخارجي العصري وبمقابض أبواب مخفية تمنح السيارة طابع رياضي وشبابي. علما أن «إكسيد الغانم» قد وفرت 6 ألوان مختلفة للهيكل الخارجي لهذا الطراز في الكويت وخيارات لنوعية الأصباغ اللامعة وغير اللامعة.



مقصورة رحبة فاخرة



وتم تصميم مقصورة «RX» بعناية فائقة، حيث تتميز بمواد فاخرة وتشطيبات عالية الجودة ومقاعد جلدية مريحة وأنيقة يمكن تحريكها كهربائيا ومتوافرة باللون الأحمر أو البيج. وتمتاز مقاعد «RX» الخلفية والأمامية بوجود خاصية تدفئة وتبريد لضمان أقصى درجات الراحة لراكبي السيارة، بالإضافة إلى توافر خاصية التدليك في المقاعد الأمامية.



كما تشمل مقصورة السيارة إضاءة محيطية تشمل 64 لونا يمكن لقائد المركبة تحديد خواصها وفقا لرغبته، ومصابيح إنارة عند الدخول والخروج من السيارة، ومصابيح داخلية مثبتة على الأبواب. وتتميز «RX» ضمن فئتها بوجود نظام تعطير داخلي Fragrance System يضفي أجواء منعشة لتجربة القيادة، ويعزز أجواء الاسترخاء والراحة.



أنظمة ذكية لقيادة ممتعة



وتمتاز «RX» الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بتقنيات وابتكارات حديثة بما فيها شاشة عرض رقمية منحنية عالية الجودة تعمل باللمس بحجم 24.6 بوصة مدعومة بنظام ذكي متوافق مع كل من «أندرويد» و«Apple Car Play». كما تمنح «RX» لركابها تجربة حسية وصوتية غامرة من خلال نظام «Sony» الصوتي الذي يشمل 14 مكبرا صوتيا موزعة في مقصورة السيارة بشكل هندسي دقيق. وبالإضافة إلى شحن الموبايل اللاسلكي، توفر «RX» منافذ USB في المقاعد الأمامية والخلفية.



ويمكن لقائد سيارة «RX» عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، حيث يمكن تخصيص جميع إعدادات شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وحفظها في إعدادات السائق. وسعيا من «Exeed» إلى توفير حلول رقمية متوافقة مع احتياجات السوق المحلية، فقد تمت إضافة بوصلة لتحديد وجهة القبلة في أنظمة السيارة الإلكترونية.



الأمان أولوية والتزام



كما تواصل «Exeed» ريادتها في مجال أنظمة مساعدة السائق والأمان، بضمان توافق «RX» مع معايير Global NCAP 5-Star. حيث تتوافر عدة خواص استثنائية في السيارة مثل نظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة المرغوبة، بالإضافة الى تقنيات المراقبة والاستشعار من الجهات الأمامية والجانبية والخلفية ونظام التحذير في المناطق العمياء لضمان السلامة الركاب.



ومن أجل ضمن أقصى درجات الراحة والسلامة، تم تجهيز «RX» بأحدث التقنيات مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إضافة إلى 8 وسائد هوائية، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة. ويتوافر ضمن أنظمة المساعدة الذكية في «RX» كاميرا 540 درجة بخاصية الرؤية عبر الهيكل لضمان رؤية أدق وأوضح لقائد المركبة.



أداء قوي يضاهي التوقعات



وتمتاز «RX» بمحرك عالي الكفاءة يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي مما يجعل قيادتها كل مرة تجربة فريدة. وتستمد «RX» قوتها من محرك 2.0L TGDI، وهو قادر على توليد قوة قدرها 261 حصانا، وأقصى عزم للدوران 400 نيوتن/ متر. جدير بالذكر ان السيارة مكملة بنظام التعليق المتقدم مع التحكم المستمر في التخميد (CDC) يوفر 3 أوضاع تعليق مع استجابة سريعة جدا بالملي ثانية.



وتم تصميم السيارة خصوصا لمحبي المغامرة لكي تمنحهم فرصة استكشاف المناطق الجديدة مع أعلى مستويات الراحة، حيث تتيح «RX» لسائقها حرية اختيار أنماط قيادة متخلفة بحيث تتلاءم مع البيئة المحيطة مثل القيادة فوق الأسطح الرملية، الوعرة، المثلجة، بالإضافة إلى إعدادات القيادة الاعتيادية والرياضية.



وترحب «إكسيد الغانم» بزيارة معرض سياراتها في منطقة الشويخ للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن «RX» واختبار قيادتها بجميع هذي المواصفات.