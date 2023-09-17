مفرح الشمري



يحسب لإذاعة الكويت اطلاق محطة رياضية مختصة بتغطية ابرز الاحداث الرياضية المحلية وبث من خلال موجتها برامج شبابيــة وصحية وتوعويــة وبرامج رياضية جماهيرية كانت تبث في محطات «العام» و«الثاني» و«الغناء العربي» وذلك في اطار التطوير الذي تعيشه وزارة الإعلام حاليا. والمطلوب بعد اطلاق المحطة الذي كان في 15 اغسطس الماضي فلترة البرامج التي تبث من خلالها لأنه من غير المعقول محطة رياضية وفواصل بعض برامجها «أغان عاطفية» حتى لو كانت مسجلة من قبل، وذلك لتحقيق الهدف المرجو من اطلاق هذه المحطة التي من المفترض ان تكون فواصلها «رياضية» في جميع برامجها حتى لا يتشتت من يستمع إليها..



ومنا إلى المسؤولين!