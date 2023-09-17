مفرح الشمري



أصدرت وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني قرارا بتولي المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وذلك لمدة عام آخر.



وقد أسعد هذا القرار الكثيرين لأن «العبقري» خالد جلال كما يلقبه النقاد وتلاميذه، ليس مجرد مخرج مسرحي فحسب، بل علامة بارزة في التاريخ المعاصر للفن في مصر، حيث صنع نجوما ملأت الساحة الفنية تألقا وبهجة بفضل أسلوبه الخاص.



ويحسب لـ«العبقري» خالد جلال، انه ثالث من جددوا شباب الحركة الفنية في مصر بعد العملاقين رمسيس نجيب والسيد بدير، وذلك بحسب رأي العديد من النقاد في مصر والوطن العربي.



المخرج «العبقري» خالد جلال كان ضمن المكرمين في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي انتهى الاسبوع الماضي، وكانت لحظة تكريمه علامة فارقة في تكريمات هذا المهرجان بعد ان وقف الجميع لتحيته على عطاءاته للفن والمسرح، في منظر مهيب بدار الاوبرا المصرية.