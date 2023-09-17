طرحت اللجنة المكلفة باختيار الفيلم المصري المقرر ترشيحه للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، ترشيح فيلم «وش في وش» للفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، ولكن لم يتم حسم الاختيار حتى اللحظة لغياب عدد من أعضاء اللجنة عن الاجتماع، علما أن الموعد النهائي لاستقبال اسم الفيلم هو 2 أكتوبر المقبل.



وحسب مصادر من داخل اللجنة تم استعراض قائمة الأفلام التي عرضت «تجاريا» بالفعل عام 2023 وتنطبق عليها شروط الترشيح، ومن بينها «بيت الروبي» كريم عبدالعزيز والحائز صدارة قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى فيلمي محمد رمضان «هارلي» و«ع الزيرو»، وفيلم تامر حسني «تاج»، وغيرها من أفلام موسمي عيدي الفطر والأضحى.



وتبين بحسب موقع «سيدتي نت»، أن الأفلام التي شاركت في المهرجانات العالمية ومن الممكن أن تنافس للوصول للقائمة المختصرة أو الفوز بالجائزة، لا ينطبق على أغلبها الشرط الأساسي للترشيح وهو العرض في قاعات السينما تجاريا، وتم طرح اسم فيلم «وش في وش» باعتباره الأكثر ملاءمة فنيا لتمثيل اسم مصر، خاصة أن الدول العربية رشحت أفلاما تمتاز بالجودة، وسيتم حسم الترشيح في الاجتماع المقبل، علما أن اختيار الفيلم سيتم بالتصويت، وليس عبر تقييم فني.



وفيلم «وش في وش» من إخراج وليد الحلفاوي، بطولة: محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين وخالد كمال وبيومي فؤاد وأنوشكا وأسماء جلال ومحمود الليثي وسامي مغاوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل شقة زوجية تجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة المختلفتان في الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.