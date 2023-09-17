قام رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس علي مسعود حيات بتكريم الحكام أحمد سلمان هاشم ومحمد سالم الشطي وعلي جاسم عبدالرسول، بعد مشاركتهم الناجحة في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بحضور أمين السر العام للاتحاد فالح العتيبي ومساعد أمين السر العام عبدالصمد العريان وعضو مجلس الإدارة محمد مرزوق العازمي وجمع غفير من الحكام العاملين في الاتحاد. وذلك حرصا من مجلس الإدارة على رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلهم لتمثيل الكويت في المحافل والبطولات العالمية. وأوضح فؤاد المشاري أمين صندوق اتحاد التنس، أن هذا التكريم يأتي بعد الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي قدمه أبناء الكويت في واحدة من اكبر وأعرق بطولات التنس العالمية وهي بطولة ويمبلدون، ما ساهم في تواجد الكويت على خارطة العالم للعبة، مؤكدا أن التكريم يعد دافعا لجميع حكام اللعبة في الكويت لتطوير مستواهم والنهوض به، ما سيكون له مردود إيجابي على لعبة التنس.