هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مع فريق اليرموك 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب ستاد عبدالله الخليفة في مشرف، في ثاني مباريات السماوي خلال فترة التوقف الدولي، بعد تعادله مع العربي بذات النتيجة الأسبوع الماضي، ويختتم الفريق مبارياته الودية مع القادسية الخميس المقبل، تحضيرا لاستئناف الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الممتازة، حيث سيلتقي السالمية مع نظيره الكويت 27 سبتمبر الجاري. وجاءت مباراة السماوي مع اليرموك متوسطة المستوى، وحرص مدربا الفريقين على تجربة أكبر عدد من اللاعبين، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم أنفسهم، وإظهار قدراتهم، وسجل هدفي السالمية عبدالعزيز العتيبي، وعذبي شهاب، فيما سجل هدفي اليرموك محترفاه ليكاو، وماريو، وشارك في المباراة رباعي «السماوي» الدولي فواز عايض، وعذبي شهاب، ومهدي دشتي، وسعود الجناعي، وقدموا أداء مرضيا. ويحرص الجهاز الفني للسالمية بقيادة د.محمد المشعان على رفع الرتم العام للفريق، وخلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، قبل مواجهة صعبة منتظرة أمام الكويت في قمة مواجهات الجولة الثالثة للدوري. الى ذلك نقل فريق القادسية تدريباته من ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك الى ستاد جابر.