الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 2023، عن موعد انطلاق النسخة الثانية التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 فرق، حيث أوقعت القرعة، العربي في المجموعة الثانية برفقة أندية الزمالك المصري، وميرالكو بولتز الفلبيني، والأهلي الليبي، فيما تضم المجموعة الأولى الحكمة اللبناني حامل اللقب برفقة بيروت اللبناني ودجلة الجامعة العراقي، والفتح المغربي، وستقام البطولة بتنظيم شركة «دوحة أكتيف سبورتس» وبإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة بصالة الغرافة، وتأتي البطولة قبيل انطلاق بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة المقررة إقامتها بضيافة نادي قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، حيث يترقب ناديا الكويت حامل اللقب والقادسية، سحب قرعة البطولة.



ويقص فريقا الحكمة (حامل اللقب) وبيروت شريط مباريات البطولة في الـ 6:30 مساء الإثنين 25 سبتمبر الجاري بصالة الغرافة.



وستقام يوميا أربع مباريات في الدور الأول أيام 25 و26 و27 سبتمبر، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي يوم 29 الجاري، وفي اليوم التالي تقام المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث، وستلعب الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، بعد انتهاء الدور الأول، مباراتين لترتيب المراكز.



وكشفت اللجنة المنظمة عن استقدام حكام النخبة لإدارة مباريات البطولة، كما يسمح نظام البطولة بتسجيل 4 أجانب في القائمة الرئيسية لكل فريق، على أن يختار ثلاثة منهم لكل مباراة، وفي المباراة يسمح فقط بمشاركة لاعبين داخل الملعب، وجلوس الثالث على مقاعد البدلاء.