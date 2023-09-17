أعلن رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد ان الكويت ستستضيف بطولة العالم للعبة للرجال والسيدات أكتوبر المقبل بمشاركة 24 منتخبا عالميا لمنافسات الرجال و12 منتخبا لفئة السيدات. وقال المحمد الذي يرأس نادي البولينغ الكويتي المنظم للبطولة ان هذا الحدث العالمي الأكبر باللعبة على الإطلاق سينطلق في الرابع من أكتوبر ويستمر حتى 15 منه، مؤكدا أن اقامة هذه البطولة العالمية بالكويت يضعها على خارطة العالم الرياضية في رياضة البولينغ. وأوضح ان اللجنة المنظمة للبطولة برئاسته تواصل الاستعداد الأمثل لاستقبال أبطال العالم في اللعبة اذ تعمل اللجان العاملة بكل طاقتها لإنهاء كل الترتيبات اللازمة بهدف إنجاح هذا التجمع الرياضي الكبير وإظهار الوجه الحضاري للكويت وتأكيد قدرتها على استضافة وتنظيم أهم البطولات العالمية. وذكر أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني يستعدون بقوة لتقديم أفضل مستوى لهم، معتبرا أن مشاركتهم في مونديال البولينغ سيسهم في إكسابهم خبرات مهمة، لاسيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين.