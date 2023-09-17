مبارك الخالدي - يحيى حميدان



رأى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن مواجهة فريقه مع الكهرباء العراقي بعد غد الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي تأتي في وقت غير مناسب بالنسبة لنا عقب فترة التوقف الدولي.



وأشار إلى أن «الأبيض» يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين في المنتخبين الأول والأولمبي ولذلك لم يتدربوا معه لمدة أسبوعين كاملين وخضعوا خلالها لأساليب تدريب مختلفة وأفكار مغايرة.



وأضاف بونياك: «أنا سعيد لأن جميع اللاعبين عادوا بصحة جيدة ودون إصابات من فترة التوقف الدولي وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا».



وبين أن الكويت تنتظره مباراة صعبة للغاية على ملعب الكهرباء في مدينة البصرة بالعراق، وذلك لأنه منافس صعب ويمتلك خبرة عالية ومزيجا متكاملا بين اللاعبين المحليين والأجانب وهو فريق يلعب بحماس كبير ولديه طرق متنوعة جدا في إنهاء الهجمات، مما يعني أنهم جميعا يشكلون خطورة على المستوى الفردي على المرمى.



وقال بونياك: «أؤمن بقدراتنا كفريق، لدينا الجودة للمنافسة، لكن يجب علينا أيضا إظهار عقليتنا إذا أردنا بدء المنافسة بنتيجة إيجابية، نحن جاهزون للمباراة، نريد الذهاب للبصرة للتأكد من جودتنا». هذا ويغادر وفد الكويت البلاد اليوم متوجها الى البصرة عن طريق البر.



من جانب آخر، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريبا خفيفا مساء امس بعد وصوله الى مدينة البصرة برا، وذلك لملاقاة فريق الزوراء العراقي غدا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وضمت بعثة الفريق لاعبي المنتخب الاولمبي بندر السلامة وبدر المطيري بعد سماح اتحاد الكرة لهما بمرافقة الفريق على ان يغادرا بعدها متجهين الى الصين للالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني الاولمبي الذي يشارك في دوره الألعاب الآسيوية الـ 19 خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 من أكتوبر المقبل في الصين.



ومن المقرر أن يجري الأخضر تدريبيه الرئيسي الليلة على ملعب الميناء، وهو ملعب المباراة والتي ستقام من دون جمهور بسبب عقوبة آسيوية طالت الفريق العراقي على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الزوراء وذوب اهان الإيراني النسخة الماضية.



كما وقع الأخضر أيضا تحت طائلة العقوبات، اذ تم حرمانه من خدمات ابرز عناصره الحارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وسلمان العوضي تنفيذا لعقوبة آسيوية لثلاث مباريات في البطولة، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق أمام السيب العماني النسخة الماضية.



وفي جانب آخر، يعقد مدربا الفريقين الألماني توماس برداريش والمصري حسام البدري مؤتمرا صحافيا اليوم للحديث عن المباراة والبطولة واستعدادات كل منهما.