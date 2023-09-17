عبدالعزيز جاسم



يسعى مجلس إدارة نادي كاظمة إلى إنهاء ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم خلال اليومين المقبلين بعد إنهاء التعاقد مع المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، حيث تفاضل إدارة النادي حاليا بين مدربين أحدهما وأقربهما برتغالي لا يريد «البرتقالي» الكشف عن اسمه حتى يتم التوقيع الرسمي معه.



إلى ذلك، انضم المهاجم البرازيلي دوغلاس فالي إلى تدريبات الفريق بعد أن وقع رسميا على عقد انضمامه أول من أمس.



ويقود تدريبات الفريق حاليا مساعد المدرب مشاري الصريعي على الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام لحين التوقيع مع مدرب جديد ينتظر أن يتواجد في مباراة الغد الودية أمام التضامن لمشاهدة الفريق واللاعبين عن قرب، وسبق أن لعب كاظمة أمام الصليبخات مباراة ودية خلال فترة التوقف السابقة وانتهت بالتعادل السلبي.



ويسعى «البرتقالي» إلى تحسين وضعه بدوري «زين» الممتاز بعد أن استقبل 8 أهداف بتعادله مع النصر 3-3، وخسارته من الكويت 2-5.