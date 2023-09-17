قلب مان سيتي تأخره في الشوط الأول بهدف، إلى فوز عريض 3-1 على مستضيفه وست هام يوناتيد 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد لندن الأولمبي في العاصمة البريطانية، ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدوري الإنجليزي، ليواصل «السيتي» صدارته لـ «البريمييرليغ» بـ 15 نقطة، من 5 مباريات، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 5 نقاط.



بادر وست هام في التسجيل عبر جيمس وارد براوس (36)، لكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا انتفضوا في الشوط الثاني بتسجيلهم ثلاثة أهداف في شباك مستضيفه، تناوب على تسجيلها، جيريمي دوكو (46)، وبرناردو سيلفا (76)، وختمها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (86) ليضمن لفريقه صدارة الترتيب، ومواصلة سلسلة انتصاراته للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.



وفي مواجهة ثانية، مني مان يونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أولد ترافورد «مسرح الأحلام» من ضيفه برايتون 1-3، وكان الضيف هو المبادر بالتسجيل بواسطة داني ويلبيك (20) في الشوط الأول، وضاعف باسكال غروز النتيجة لمصلحة فريقه بهدف ثان في الشوط الثاني (53)، وقضى جواو بيدرو جيونغيورا على آمال «الشياطين الحمر» بالعودة بهدف ثالث (71)، فيما سجل هدف يوناتيد الوحيد حنبعل المجبري (67)، ليتقدم برايتون إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما بقي مان يوناتيد على رصيده السابق 6 نقاط، في المركز الـ 12. وفي مباريات أخرى، تغلب استون فيلا على كريستال بالاس ٣-١، وخرج فولام بفوز مهم على لوتون تاون 1-0، فيما فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه شيفيلد يونايتد ٢-1.



تألق النجم المصري محمد صلاح بـ 3 كرات حاسمة، قلبت تأخر ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1.



ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة الـ16 تواليا في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات.



تخلف «الحمر» مبكرا بهدف حمل توقيع الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (7). وتحسن ليفربول في الشوط الثاني، وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة، عندما لعب البرتغالي ديوغو جوتا كرة في ظهر الدفاع إلى صلاح الذي مررها عكسية إلى الجهة اليسرى، تابعها الهولندي كودي خاكبو المتربص في المرمى الخالي. وأصبح صلاح رابع لاعب يمرر كرة حاسمة في خمس مباريات متتالية خارج أرضه في «البريمييرليغ».



وصنع صلاح الهدف الثاني بما يشبه الأول، عندما تسلم كرة على الجهة اليمنى ولعبها أرضية «مقشرة» إلى الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون فتابعها في المرمى (85).



وفي الوقت البدل عن ضائع، قلب صلاح الطاولة نهائيا على المضيف، بتمريرة أرضية إلى الشاب هارفي إليوت الذي سددها في الزاوية البعيدة (91).



صلاح (31 عاما) ساهم في صناعة 200 هدف لفريقه في 223 مباراة. وحده الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال السابق، نجح بالوصول إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل (206).



إلى ذلك، يعلم تشلسي ضرورة الفوز عندما يواجه بورنموث. على الرغم من تصدره قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن تشلسي بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو فاز بمباراة واحدة فقط من اصل أربع هذا الموسم.



وفي المباراة الثانية، يريد أرسنال مواصلة الضغط على المتصدر مان سيتي بتحقيق الانتصار على مستضيفه إيفرتون.