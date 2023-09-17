ألحق نادي نيس الخسارة الأولى بمضيفه باريس سان جرمان 3-2، رغم ثنائية كيليان مبابي، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل ثلاثية نيس، النيجيري تيريم موفي (21 و68) وغايتان لابورد (53)، فيما أحرز مبابي ثنائية نادي العاصمة (29 و87).



وبهذا الفوز، قفز نيس إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سان جرمان عند 8 نقاط، ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث بعد تلقي خسارته الأولى هذا الموسم.



اعترف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس، بأن نيس استحق الفوز. وقال «كان نيس فريقا صعبا للغاية، ولديه خطة لعب جذابة للغاية. يجب أن أهنئ مدربهم فرانشيسكو فاريولي على أفكاره، التي تشبه إلى حد كبير ما أحبه كمدرب».



واعترف إنريكي: أعتقد أن الفريق لم يكن جاهزا كالمعتاد. من الناحية البدنية، اعتقد أنهم تفوقوا علينا، وكانوا جيدين للغاية في جميع مواقف الهجمات المرتدة، وأخيرا، أعتقد أن هذا الفوز مستحق لنيس.



وأضاف: أرى أن الفريق تأثر بالهدف الأول. إنه أيضا هدف لم يحالفنا الحظ فيه لأنه كان هناك تصد لكرتين، فقد سددوا مرتين، واصطدمت الكرة بأحد مدافعينا، ودخلت الشباك بشكل غريب، لكنني لا أريد تقديم أعذار.. نحن بحاجة إلى رفع مستوى اللعب لدينا إذا أردنا حقا أن نكون قادرين على المنافسة في المباريات المقبلة.



غروسو بيلا لبلان في ليون



تعاقد ليون الفرنسي الجريح مع بطل العالم السابق الإيطالي فابيو غروسو، ليشرف على تدريبه بدلا من لوران بلان المقال من منصبه.



وعاد غروسو إلى ليون حيث لعب كظهير أيسر لسنتين، محرزا ثنائية الدوري والكأس في 2008.



وأعلن متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم انه تعاقد مع ابن الـ 45 سنة حتى يونيو 2024، مع خيار تمديد العقد لسنة إضافية.