فرض باير ليفركوزن تعادلا دراميا على مضيفه بايرن ميونيخ 2-2 في مباراة بقيت مفتوحة حتى الثواني الأخيرة، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وافتتح الإنجليزي هاري كاين التسجيل لبايرن (7)، قبل أن يدرك الإسباني أليكس غريمالدو التعادل للضيوف (24).



لكن النادي البافاري سجل هدفا كاد يكون قاتلا عن طريق ليون غوريتسكا (86)، لولا ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس بنجاح ومنح ليفركوزن التعادل (94).



وبهذا التعادل، بقي وضع الترتيب على ما كان عليه قبل المباراة، فحافظ ليفركوزن على الصدارة بعشر نقاط متقدما على ميونيخ بفارق الأهداف.



وأظهر توماس توخيل، مدرب بايرن، عدم رضاه عن أداء فريقه في أغلب فترات المباراة.



وأبرزت شبكة «سكاي ألمانيا»، تصريحات توخيل بعد المباراة، حيث قال «قدمنا بداية جيدة في أول 20 دقيقة، قبل أن يتبعها 20 دقيقة أخرى سيئة بلا سبب واضح، وبعدها أنهينا الشوط بعدة فرصة تهديفية».



وفي مباريات اخرى، تغلب لايبزيغ على اوغسبورغ ٣-٠، فيما فاز بروسيا دورتموند على مستضيفه فرايبورغ ٤-٢، وخسر يونيون برلين من مستضيفه فولفوسبورغ ١-٢.